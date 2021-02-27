شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يطلق تطبيقا شبيها بـ"تيك توك" يتيح لمطربى الراب طرح مقاطع غنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مجموعة البحث والتطوير الداخلية ضمن شركة فيسبوك المسماة NPE Team تطبيقها التجريبي المسمى Bars، ويتيح التطبيق لمغني الراب إنشاء ومشاركة موسيقى الراب الخاصة بهم باستخدام الإيقاعات الاحترافية عبر مقاطع فيديو، .ويعد هذا التطبيق هو الثاني الذي تطلقه مجموعة NPE Team في مجال الموسيقى بعد ظهور تطبيق الفيديو الموسيقي Collab وفقا لموقع techCrunch.

وبينما يركز Collab على صنع الموسيقى مع الآخرين عبر الإنترنت، فإن BARS يستهدف بدلاً من ذلك مغني الراب المحتملين الذين يتطلعون إلى إنشاء مقاطع فيديو خاصة بهم ومشاركتها.

وفي التطبيق سيختار المستخدمون من بين مئات الإيقاعات التي تم إنشاؤها بشكل احترافي، ثم يكتبون كلماتهم الخاصة ويسجلون مقطع فيديو، ويمكن أن تقترح BARS أيضًا القوافي تلقائيًا أثناء كتابة كلمات الأغاني، وتوفر مرشحات صوتية ومرئية مختلفة لمصاحبة مقاطع الفيديو بالإضافة إلى ميزة الضبط التلقائي.

ويمكن أن يصل طول مقاطع الفيديو نفسها إلى 60 ثانية ويمكن بعد ذلك حفظها في Camera Roll أو مشاركتها على منصات وسائط اجتماعية أخرى.

وتم إنشاء BARS مع فريق من مغني الراب الطموحين، وتم إطلاقه اليوم في إصدار تجريبي مغلق، وعلى الرغم من التركيز على الموسيقى، والراب على وجه الخصوص، يمكن اعتبار التطبيق الجديد بطريقة ما محاولة أخرى من Facebook لتطوير أحد منافسي TikTok - على الأقل في فئة المحتوى هذه.

وأصبحت TikTok بالفعل منصة انطلاق للموسيقيين الصاعدين، بما في ذلك مغني الراب؛ لقد ساعدت مغني الراب في اختبار اغانيهم، ويفضلها العديد من صانعي الإيقاع، كما أنها تؤثر على نوع الموسيقى التي يتم إنتاجها.

وأصبحت مسارات Diss أيضًا تنسيقًا شائعًا بشكل كبير على TikTok، بشكل أساسي كوسيلة للمؤثرين لإثارة الدراما وجذب المشاهدين. بعبارة أخرى، هناك بالفعل مجتمع اجتماعي كبير حول موسيقى الراب على TikTok، ويريد Facebook تحويل بعض هذا الاهتمام إلى ما كان عليه.

ويشبه التطبيق أيضًا TikTok من حيث واجهة المستخدم الخاصة به، فهي عبارة عن واجهة فيديو عمودية بعلامات تبويب، تحتوي على خلاصات "مميزة" و "جديدة" بدلاً من "متابعة".