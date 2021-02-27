سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy A32 4G

دبي - يزن راشد - طرحت شركة سامسونج هاتف Galaxy A32 5G في وقت سابق من هذا العام، وقدمت الآن نسخة بديلة لأسواق LTE فقط، ويُطلق على الهاتف اسم Galaxy A32 4G، وهو معروض للبيع في روسيا.

وتتجاوز الاختلافات بين الاثنين دعم الشبكة – التغيير الأكبر هو مجموعة شرائح MediaTek Helio G80 التي تحل محل MediaTek Dimensity 720 5G، لكن هناك أيضًا شاشة جديدة وكاميرا رئيسية محسّنة وكاميرا أمامية أفضل.

ويحتوي Galaxy A32 4G على شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 إنشات وبدقة +Full HD وبمعدل تحديث 90 هرتز، بينما تضمن Galaxy A32 5G شاشة من نوع LCD مع معدل تحديث 60 هرتز ودقة أقل.

وتأتي الكاميرا الأمامية، الموجودة في النتوء، بمستشعر بدقة 20 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2 بدلاً من 13 ميجابكسل، لكن لا يوجد تركيز تلقائي.

ويوجد تحت الشاشة الماسح الضوئي لبصمات الأصابع، في حين أن المستشعر السعوي مثبت على الجانب ضمن A32 5G، ويتم حماية الشاشة بواسطة طبقة من زجاج Gorilla Glass 5.

ويتضمن المعالج 8 نوى، بما في ذلك نواتان بتردد 2 جيجاهرتز و 6 نوى بتردد 1.8 جيجاهرتز، وهناك أربع كاميرات في الجهة الخلفية مع عدسات بارزة.

ويجلب Galaxy A32 كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8 مقابل دقة 48 ميجابكسل لإصدار 5G، بينما تظل الثلاثة الأخرى كما هي – واحدة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل واثنتين بدقة 5 ميجابكسل للعمق والماكرو.

ويعمل الهاتف ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع قدرة شحن سريعة بقوة 15 واط من خلال منفذ USB-C، إلى جانب واجهة المستخدم One UI 3.1 العاملة بنظام التشغيل أندرويد 11.

ويحتوي Galaxy A32 على 4 أو 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت للتخزين، لكن سامسونج تقول: إن ذاكرة الوصول العشوائي المتاحة قد تختلف بحسب البلد.

ويباع الهاتف في روسيا بسعر 19990 روبل روسي (268 دولار) لنسخة 4/64 جيجابايت و 21990 روبل روسي (295 دولار) لنسخة 4/128 جيجابايت.

ويمكنك اختيار أحد الألوان: البنفسجي Awesome Violet أو الأسود Awesome Black أو الأزرق Awesome Blue أو الأبيض Awesome White.