تويتر تخطط للسماح لك بحظر الحسابات المسيئة تلقائيًا

دبي - يزن راشد - تعتزم منصة تويتر تقديم طريقة لك لحظر وكتم الحسابات المسيئة تلقائيًا، حسبما Tune in to Twitter's 2021 Virtual Analyst Day. Watch it here: https://t.co/wzifGrS0WJ or @TwitterIR https://t.co/6FIv8trZjP #TWTRAnalystDay — Twitter Investor Relations (@TwitterIR) February 25, 2021 الشركة في العرض التقديمي Analyst Day.

ويبدو أن الميزة ستكون قابلة للتشغيل في وضع الأمان الجديد، وذلك وفقًا لشريحة في مجموعة شرائح Analyst Day.

وفي ما يلي وصف تويتر لكيفية عمل الميزة إذا قمت بتشغيلها: قم تلقائيًا بحظر الحسابات المسيئة التي يبدو أنها تنتهك قوانين تويتر، وكتم الحسابات المسيئة التي قد تستخدم الإهانات أو الشتائم أو اللغة الفظة أو ملاحظات الكراهية.

ومع وضع الأمان الجديد، فإن تويتر تكتشف تلقائيًا الحسابات التي قد تتصرف بشكل مسيء أو غير مرغوب فيه وتحد من كيفية تفاعل هذه الحسابات مع المحتوى الخاص بك لمدة سبعة أيام، وفقًا للشريحة.

وعانى موقع تويتر تاريخيًا من إساءة الاستخدام عبر منصته وأصدر عددًا من الميزات على مر السنين للمساعدة في تقليل المحتوى المسيء، مثل: السماح للأشخاص بإخفاء الردود والسماح للمستخدمين بالتحكم في من يمكنه الرد على تغريدة فردية.

وتمتلك الشركة أيضًا بعض الأدوات الآلية المطبقة لإزالة التغريدات المسيئة، وقالت في عام 2019: إنها تزيل أكثر من 50 في المئة من التغريدات المسيئة قبل أن يبلغ المستخدمون عنها.

وإلى جانب هذه الميزة فقد نشرت الشركة تفاصيل مبكرة عن أول منتج مدفوع لها على الإطلاق، وهي ميزة تسمى Super Follow، التي تهدف إلى الجمع بين اتجاهات المجتمع في Discord ورؤى الرسائل الإخبارية لمنتج Substack وغرف الدردشة الصوتية في Clubhouse ودعم المبدعين عبر Patreon في اشتراك.

وبعد إجراء المساهمين النشطاء في العام الماضي، الذي كان يهدف إلى الإطاحة بالرئيس التنفيذي (جاك دورسي) Jack Dorsey، اتخذت الشركة بعض الخطوات بشأن المنتج التي طال انتظارها، حيث تشتري الشركات وتهدف إلى دفع الظروف حول كيفية الاستفادة من شبكتها وجذب التدفقات الجديدة للإيرادات.

ومن المفترض أن تكون تدفقات الإيرادات الجديدة بلا شك أساسية لخطة تويتر الطموحة لمضاعفة إيراداتها بحلول عام 2023.