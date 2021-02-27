شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يبحث إضافة ميزة التعرف على الوجه إلى نظاراته الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث شركة فيس بوك في إضافة ميزة التعرف على الوجه إلى نظاراتها الذكية المنتظرة، والتي من المقرر طرحها في السوق العام المقبل، وفي اجتماع لجميع الموظفين، قال أندرو بوستورث، مديرFacebook Reality Labs ، إن الشركة تدرس التداعيات القانونية والخصوصية للتكنولوجيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال بوستورث: "الفوائد والمخاطر كانت واضحة، ولا نعرف أين نوازن بين هذه الأشياء".

ويساعد التعرف على الوجوه المستخدم في التعرف على شخص نسي اسمه، حسب نظرية بوسورث، أو إذا كان يعاني من مشكلة في التعرف على الوجه.

وبشأن مخاوف الخصوصية التي أثارتها تقنية التعرف على الوجه، أجاب بوسورث: "قد تكون هذه هي القضية الشائكة"، مضيفا: "حيث الفوائد واضحة للغاية، والمخاطر واضحة للغاية، ولا نعرف أين نوازن بين هذه الأشياء."

وكانت الخصوصية موضوعًا مزعجا لفيسبوك، الذي دفع 650 مليون دولار لتسوية دعوى تزعم أنها تنتهك قانون خصوصية المعلومات الحيوية في إلينوي باستخدام بيانات الأعضاء للإشارة إلى الأشخاص في الصور.

وكتب بوسورث في تغريدة: "التعرف على الوجوه موضوع مثير للجدل بشكل كبير ولسبب وجيه".

وأضاف أنه على الرغم من أن نظارات فيس بوك الذكية ستكون جيدة بدون القدرة على تحديد الوجوه، إلا أن هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى استخدام تقنية التعرف مثل نسيان اسم شخص ما في حفل عشاء، كما أشار إلى الأشخاص الذين يعانون من عمى الوجوه، وهي حالة عصبية تجعل من الصعب التعرف على الوجوه المألوفة.