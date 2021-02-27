شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بايدن على خطى ترامب..استمرار تطبيق قرار يستهدف التكنولوجيا الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التجارة الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط للسماح بمواصلة تطبيق قرار من عهد الرئيس السابق ترامب، يستهدف شركات التكنولوجيا الصينية التي يُعتقد أنها تشكل تهديدًا للولايات المتحدة، حتى تدخل حيز التنفيذ على الرغم من اعتراضات الشركات الأمريكية وفقا لما نقلته رويترز، وأصدرت الوزارة قاعدة نهائية مؤقتة في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب تهدف إلى معالجة مخاوف سلسلة توريد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقالت متحدثة باسم وزارة التجارة في بيان أمس الجمعة، إن الوزارة ستواصل قبول التعليق العام حتى 22 مارس.

وجاء في البيان أن "تكنولوجيا وخدمات المعلومات والاتصالات الجديرة بالثقة ضرورية لأمننا القومي والاقتصادي وتظل أولوية قصوى لإدارة بايدن- هاريس".

وأثارت غرفة التجارة الأمريكية والمجموعات التي تمثل الصناعات الرئيسية مخاوف ففى رسالة إلى وزارة التجارة في يناير من أن القاعدة المؤقتة أعطتها "سلطة غير محدودة تقريبًا للتدخل في أي معاملة تجارية تقريبًا بين الشركات الأمريكية ونظيراتها الأجنبية التي تنطوي على التكنولوجيا ، مع القليل من الإجراءات القانونية الواجبة أو المساءلة أو الشفافية أو التنسيق مع البرامج الحكومية الأخرى أو انعدامها ".

وقالت Business Roundtable ، وهي مجموعة تمثل الرؤساء التنفيذيين الرئيسيين في الولايات المتحدة، في وقت سابق إن الاقتراح "غير عملي بالنسبة للشركات الأمريكية بشكله الحالي".

ونظرًا لأن وزارة التجارة لا تزال تقبل التعليقات العامة، فقد تستمر في مراجعة القاعدة بناءً على اعتراضات الشركات وغيرها.