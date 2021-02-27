تكنولوجيا: هواوي تطلق هاتف P40 4G برقاقة معالج Kirin 990 وسعر 618 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الصيني هواوي إصدار 4G من هاتف P40، والذي يختلف عن إصدار 5G في رقاقة معالج Kirin 990، كما يتوفر هذا الإصدار بسعر 618 دولار.

قدمت شركة هواوي هاتف P40 خلال العام الماضي بإصدار 5G، واليوم تكشف العملاق الصيني عن إصدار 4G من الهاتف والذي ينطلق برقاقة معالج Kirin 990.

وتميز هاتف P40 4G بشاشة OLED بحجم 6.1 إنش، وجودة عرض P40 4G بلس، كما تضم الشاشة كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، مع مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر IR ToF.

كما يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم 1/1.28، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل للتكبير البصري حتى 3 مرات.

أيضاً يأتي الهاتف بواجهة EMUI 10.1 ونظام تشغيل Android 10، ومن المقرر أن يتوفر هاتف P40 4G بألوان الأزرق والفضي، بسعر 618 دولار لنموذج يتميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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