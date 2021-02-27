تكنولوجيا: تويتر تعلن عن ميزة Super Follows التي تتيح للمستخدمين تحصيل رسوم على التغريدات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شبكة تويتر الإجتماعية عن المميزات الجديدة التي تتضمن ميزة “Super Follows” التي تتيح للمستخدمين تحصيل رسوم على التغريدات.

يمكن للمستخدمين عبر ميزة “Super Follows” الجديدة تحصيل رسوم من المتابعين لدعم المتابعين بمحتوى إضافي، أو لإنشاء مجموعات ترتكز على إهتمامات محددة.

تقدم شبكة تويتر الإجتماعية للمستخدمين من خلال ميزة “Super Follows” تصريح بفرض رسوم على المتابعيين لدعم المتابعيين بمحتوى إضافي مقابل هذه الرسوم، حيث يمكن للمتابعيين الوصول إلى تغريدات إضافية على سبيل المثال، أو الإشتراك في ميزة الرسائل الإخبارية الخاصة في هذا الحساب، حيث سيتاح الحصول على هذه المميزات وغيرها مقابل رسوم شهرية بقيمة 4.99 دولار.

وتشير شبكة تويتر الإجتماعية إلى أن الميزة الجديدة تقدم فرصة للمستخدمين في الحصول على رسوم مباشرة من المتابعيين، وهي من المميزات التي تمثل أهمية كبيرة للمبدعيين ومنشئي المحتوى.

أيضاً أعلنت شبكة تويتر عن ميزة أخرى تعرف بميزة “Communities”، والتي طورت لمنافسة ميزة Facebook Groups، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء مجموعات تتوافق مع إهتماماتهم، كما يقدم تويتر إقتراحات للمستخدمين لمتابعة المزيد من التغريدات.

يذكر أن توتير لم تحدد موعد لإطلاق المميزات الجديدة للمسخدمين، إلا أن المميزات الجديدة رصدت في عرض تقديمي للمحللين، لذا من المتوقع أن تضاف قريباً للمنصة الإجتماعية.

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