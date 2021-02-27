شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تكشف عن صورة لعينات القمر المعادة للأرض على متن مركبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الصين نظرة على عينات القمر الأولى التي أعيدت إلى الأرض منذ أكثر من 45 عامًا، حيث تم جمع العينة القمرية بواسطة بعثة Chang'e 5 التي عادت في ديسمبر مع 3.8 رطل من التربة والصخور من القمر، وتُظهر الصور العينات صغيرة مثل جزيئات الغبار حتى قطع أكبر، جنبًا إلى جنب مع عينات داخل حاوية بلورية ستُعرض في المتحف الوطني الصيني.



عينة القمر

وأقلعت Chang'e-5 على قمة صاروخ Long March-5 في نوفمبر من موقع الإطلاق Wenchang في مقاطعة Hainan فيما يعد تقدمًا كبيرًا في برنامج الفضاء في البلاد.



عينات القمر

واستهدف المسبار مجمعًا بركانيًا يبلغ ارتفاعه 4265 قدمًا يسمى "مونس رومكر" على الجانب القريب من القمر، وهي منطقة تُعرف باسم Oceanus Procellarum، وهي كلمة لاتينية تعني Ocean of Storms.

وقال جيمس هيد، أستاذ العلوم الجيولوجية في جامعة براون، إن المنطقة غير عادية للغاية ولا توجد في مكان قريب من المكان الذي هبطنا فيه من قبل.

وتابع هيد: "إنه يثير أسئلة مهمة حقًا، لأن هذه العينات ستخبرنا في الواقع عن مدى النشاط البركاني على القمر الصغير، وهو مؤشر على مدى نشاطه الجيولوجي مؤخرًا، كما أنه سؤال مهم في تطور الكواكب".

وعاد المسبار في 17 ديسمبر بالصخور القمرية والتربة المخزنة بأمان بالداخل.