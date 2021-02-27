شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول مستخدمى شبكات الـ5G فى كوريا الجنوبية لـ 13 مليون خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت أحدث البيانات أن اشتراكات 5G في كوريا الجنوبية قفزت بأكثر من مليون لأول مرة الشهر الماضي لتصل إلى ما يقرب من 13 مليون مستخدم، حيث وصلت اشتراكات 5G في البلاد إلى 12.87 مليون حتى نهاية يناير، بزيادة 1.02 مليون عن الشهر السابق، وفقًا لبيانات وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبحسب موقع TOI الهندي، فتأتي أحدث البيانات وسط شعبية أحدث هواتف Galaxy S21 الذكية الرائدة من شركة Samsung Electronics والتي تم إطلاقها الشهر الماضي، وقد سجلت سلسلة Galaxy S21 مبيعات أعلى بنسبة 30 في المائة من سابقتها في كوريا الجنوبية في أول 11 يومًا من إطلاقها، وفقًا لعملاق التكنولوجيا المحلي.

فيما يعلق مشغلو الاتصالات آمالهم على انتقال أعداد كبيرة من المستخدمين إلى شبكات 5G هذا العام، حيث تستهدف شركة SK Telecom الرائدة في مجال الاتصالات اللاسلكية 9 ملايين مستخدم 5G بحلول نهاية العام، وتستهدف منافستها الأصغر LG Uplus Corp 4 ملايين مستخدم، وفقًا لتقارير Yonhap News .

وبلغ إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول 70.69 مليون في الشهر الماضي، واشتراكات الجيل الرابع عند 51.9 مليون، بانخفاض 660 ألف عن الشهر السابق، فيما أطلقت شركات المحمول الكورية الجنوبية تجارياً شبكات 5G في أبريل 2019.