“ناسا” تنشر صورة مذهلة لكوكب الزهرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

نشرت وكالة “ناسا” الأمريكية لعلوم الفضاء، صورة مذهلة وجديدة لكوكب الزهرة، والتي التقطتها مركبة فضائية أرسلت لدراسة الشمس.

وتُظهر الصورة التي التقطها المسبار الشمسي “باركر” كوكب الزهرة بشكل ساطع غير مسبوق، وشكلت “مفاجأة” للمهندسين الذين التقطوها، بحسب قولهم.

وتتضمن الصورة، التي تم التقاطها من جانب كوكب الزهرة الليلي من على بعد 7700 ميلا، باستخدام معدات “تصوير المجال الواسع لمسبار باركر الشمسي” المثبت على المركبة “ملاحظة مدهشة”، وهي رصدها للحافة اللامعة حول حافة الكوكب وتسمى بـ”التوهج الليلي”، والتي تحدث عندما تتحد ذرات الأكسجين في الغلاف الجوي مع الجزيئات عندما تكون على الجانب الليلي من الكوكب، ما يمنحه ضوءا مميزا.

كما وجد مهندسو “ناسا” في منتصف الصورة الجديدة منطقة “أفروديت تيرا” المظلمة، وهي أكبر منطقة مرتفعات على سطح كوكب الزهرة، وتبدو مظلمة لكونها أبرد من المنطقة المحيطة.

ويعتبر مسبار “باركر” هو أول مركبة “تلمس” الشمس، إذ سيطير بالقرب من كوكب الزهرة 7 مرات، مستخدما جاذبيته ليقترب من الشمس، وذلك بحسب “سبوتنيك”.