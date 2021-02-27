شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الهندية تسعى إلى تطبيق قواعد أكثر صرامة على "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو السوق الهندى مهما للغاية بالنسبة للشركات مثل فيس بوك، حيث كشفت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية فى بيان صحفى عن بعض الأرقام التى تثبت أن فيس بوك هو أكثر شركات التواصل الاجتماعى انتشارًا فى الهند مع أكبر قاعدة مستخدمين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن أشهر خمس منصات للتواصل الاجتماعى فى الهند هى واتس آب و يوتيوب و فيس بوك و انستجرام و تويتر، مع ملاحظة أن فيس بوك يمتلك واتس آب و انستجرام، مما يجعله أكبر منصة وأكثرها تأثيرًا.

وقالت الوزارة فى بيانها إن واتس آب لديه 530 مليون مستخدم فى الهند بينما يحتل موقع يوتيوب المرتبة الثانية بـ 448 مليون مستخدم، أما فيس بوك وانستجرام فلديهم 410 و 210 مليون مستخدم على التوالي، بينما لدى تويتر 17 ونصف مليون فقط.

و1.15 مليار مستخدم عبر تطبيقات واتس آب و انستجرام و فيس بوك هو رقم ضخم لا يمكن لمارك زوكربيرج ببساطة تجاهله، وبالطبع، هناك أشخاص يستخدمون جميع التطبيقات الثلاثة فى وقت واحد، ولكن من الواضح أن الهند هى كنز نقدى لعملاق الوسائط الاجتماعية الأمريكى.

تغير قواعد اللعبة على فيس بوك

فى الهند، حتى الآن لم يكن هناك سوى قدر ضئيل من المساءلة نحو شركات التكنولوجيا وهذا ما تهدف قواعد تكنولوجيا المعلومات (المبادئ التوجيهية الوسيطة ومدونة أخلاقيات الوسائط الرقمية) لعام 2021 إلى تغييرها، حيث تنص على أن الهند هى أكبر مجتمع إنترنت مفتوح فى العالم وترحب الحكومة بشركات التواصل الاجتماعى للعمل فى الهند والقيام بأعمال تجارية وتحقيق الأرباح أيضًا. ومع ذلك، سيتعين عليهم أن يكونوا مسؤولين أمام دستور وقوانين الهند".

ووفقًا للحكومة، فإن الأساس الكامل لإنشاء الإطار الجديد هو مواجهة الأخبار المزيفة، والانتقام من الإباحية، وتسوية التنافس بين الشركات بطريقة غير أخلاقية، واللغة التشهيرية والمسيئة، وعدم احترام الدين، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى من قبل "العناصر المعادية للقومية" والمجرمين.

وبالنسبة لشركة كبيرة مثل فيس بوك، تفرض الحكومة قواعد امتثال جديدة معينة، وقالت الحكومة إنه إذا لم يتم اتباع العناية الواجبة من قبل أى شركة وسائط اجتماعية، فإن "أحكام الملاذ الآمن لن تنطبق عليها"، وسيتعين على فيس بوك وشركات الوسائط الاجتماعية الكبيرة الأخرى تعيين كبير مسؤولى امتثال يكون مسؤولاً عن ضمان الامتثال للقانون والقواعد.

وأيضًا، سيحتاجون إلى تعيين مسؤول اتصال للتنسيق على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع وكالات إنفاذ القانون. لتحقيق المزيد من المساءلة، تريد الحكومة من هذه الشركات تعيين مسؤول تظلم مقيم أيضًا.

ووفقًا للحكومة، "سيكون هذا مطلوبًا فقط لأغراض المنع والكشف والتحقيق والمقاضاة أو العقوبة على جريمة تتعلق بسيادة وسلامة الهند أو أمن الدولة أو العلاقات الودية مع الدول الأجنبية أو النظام العام أو التحريض على جريمة".