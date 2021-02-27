علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية مسح سجل التصفح والـ"كوكيز" على أيفون وأيباد

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القاهرة - سامية سيد -  


كيف تمسح ذاكرة التخزين المؤقت وسجل التصفح؟

1. افتح تطبيق الإعدادات.

3. اضغط على "محو السجل وبيانات الموقع".

4. في الشاشة المنبثقة، اختر "مسح المحفوظات والبيانات".

 


كيف تمسح ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز"؟

لمسح ملفات تعريف الارتباط ولكن ليس محفوظات الاستعراض الخاصة بك:

 

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على Safari.

3. اضغط على "متقدم".

4. اضغط على "بيانات الموقع".

5. اختر "إزالة جميع بيانات الموقع".

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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