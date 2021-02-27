شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية مسح سجل التصفح والـ"كوكيز" على أيفون وأيباد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كيف تمسح ذاكرة التخزين المؤقت وسجل التصفح؟
1. افتح تطبيق الإعدادات.
3. اضغط على "محو السجل وبيانات الموقع".
4. في الشاشة المنبثقة، اختر "مسح المحفوظات والبيانات".
كيف تمسح ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز"؟
لمسح ملفات تعريف الارتباط ولكن ليس محفوظات الاستعراض الخاصة بك:
1. افتح تطبيق الإعدادات.
2. اضغط على Safari.
3. اضغط على "متقدم".
4. اضغط على "بيانات الموقع".
5. اختر "إزالة جميع بيانات الموقع".