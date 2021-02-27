شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Nvidia تطرح دعما يعزز إطارات ألعاب الفيديو بنسبة 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت Nvidia في طرح الدعم لـ Resizable BAR ، وهي خدمة في PCI Express يمكنها تعزيز معدلات الإطارات في ألعاب معينة بنسبة تصل إلى 10% ، وتعد بطاقة الرسومات RTX 3060 الجديدة هي الأولى التي تتضمن شريط Resizable BAR، والذي يسمح لبعض وحدات المعالجة المركزية بالوصول إلى المخزن المؤقت لإطار الرسومات بالكامل، بدلاً من أن يقتصر على قراءة كتل 256 ميجا بايت فقط. سيتوفر الدعم لوحدات معالجة الرسومات الأخرى من السلسلة 30 في أخر مارس.

وستحتاج إلى وحدة المعالجة المركزية واللوحة الأم وبطاقة الرسومات المناسبة للاستفادة من هذه الميزة الجديدة ، وتعمل Nvidia مع كل من AMD و Intel لتوفير دعم مجموعة الشرائح. يتم دعم وحدات المعالجة المركزية Zen 3 من AMD ، جنبًا إلى جنب مع معالجات Intel من الجيل العاشر ورقائق الشركة من الجيل الحادي عشر القادمة.

ومثل الكثير من ذاكرة الوصول الذكية من AMD ، يمكن لـ Resizable BAR في Nvidia GPU زيادة معدلات الإطارات في ألعاب معينة بنسبة تصل إلى 10%

ويعتمد التعزيز حقًا على اللعبة، ويمكن أن تؤثر الدقة أيضًا على مقدار زيادة الأداء، وتقول Nvidia: "في اختبارنا ، وجدنا أن بعض العناوين تستفيد من نسبة قليلة تصل إلى 10%، "ومع ذلك ، هناك أيضًا عناوين تشهد انخفاضًا في الأداء".

وسيتم دعم جميع الألعاب في أواخر شهر مارس، عندما تطلق Nvidia تحديثات VIOS لبقية وحدات معالجة الرسومات من سلسلة 30.