شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تضيف نتائج إصلاحات iPhone و MacBook إلى متجرها بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة آبل بإضافة نتائج إصلاحات iPhone و MacBook إلى متجرها عبر الإنترنت في فرنسا للامتثال للقانون الفرنسي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا العام.

وتشير تقارير MacGeneration إلى أن التصنيف يأخذ في الاعتبار ميزات مثل مدى سهولة تفكيك الجهاز وتوافر أدلة الإصلاح وقطع الغيار وفقا لموقع the verege.

وتختلف تقييمات منتجات Apple باختلاف المنتجات والأجيال، وتحتوي تشكيلة iPhone 12 على ست درجات من أصل 10 على سبيل المثال، بينما تم تصنيف iPhone 11s العام الماضي بين 4.5 و 4.6.

ويرجع التحسن وفقًا لتقييم النتائج التفصيلي، إلى أن أجهزة iPhone الأحدث أسهل في التفكيك من طرازات العام السابق، كما أن قطع الغيار أرخص مقارنة بتكلفة الهاتف نفسه

ونقاط الإصلاح مطلوبة بموجب القانون الفرنسي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير بتشريع جديد لمكافحة النفايات.

وتهدف الحكومة إلى زيادة هذه النسبة إلى 60% في غضون خمس سنوات باستخدام الدرجات لتثقيف المستهلكين والضغط على المصنعين لإجراء تحسينات.

ويشير راديو فرنسا الدولي إلى أن الشركات المصنعة تحسب درجاتها الخاصة (وإن كان ذلك بناءً على إرشادات صارمة)، ويمكنها اكتساب نقاط سهلة بمقاييس بسيطة مثل إعطاء مزيد من المعلومات حول تحديثات البرامج.

وقام مصنع واحد على الأقل بالفعل بإجراء تغيير استجابة للقانون.

ويشير تقرير من Le Monde إلى أن Samsung قدمت دليل إصلاح عبر الإنترنت لجهاز Galaxy S21 Plus، في محاولة واضحة لتعزيز درجة قابلية الإصلاح مقارنة بطراز العام السابق.

ولايزال القانون الفرنسي الجديد في مراحله الأولى، ولن تبدأ الشركات حتى عام 2022 في مواجهة غرامات لعدم الامتثال.

ولكن هناك آمال بالفعل في أن المبادرة - التي تغطي حاليًا الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون والغسالات - قد يتم توسيعها لتشمل المزيد من فئات المنتجات في المستقبل.

ومع تصويت البرلمان الأوروبي لصالح الحق في إصلاح هذا الأمر العام الماضي ، هناك آمال في أن يتم طرح مبادرات مماثلة في جميع أنحاء القارة.