شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يبتكرون أول تاتو مؤقت مضىء فى العالم.. أرق 30 مرة من الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر علماء في المملكة المتحدة أول تاتو مؤقت يضيء في العالم، حيث تم دمج لمبات OLED المصغرة في تاتو مؤقت يلتصق بالأسطح بنفس طريقة الإصدارات المزخرفة بالرسوم المتحركة التي يضعها الأطفال، مع القليل من الماء وقطعة قماش مبللة، وتعدOLEDs هي مصابيح موفرة للطاقة وتستخدم بشكل شائع في شاشات الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يبلغ سمك التاتو 2.3 ميكرومتر فقط، وهو أرق 30 مرة من شعرة الإنسان.

كما تم تشغيل النموذج الأولي بواسطة مصدر طاقة مرفق للتجربة، لكن المطورين يقولون إن الإصدارات المستقبلية ستستخدم على الأرجح بطارية صغيرة أو مكثفات فائقة.

وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور فرانكو كاسيالي، من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "يتوافق الجهد والتيار المطلوبان مع البطاريات، كما أن تحسين OLEDs بما يتجاوز إثبات المفهوم سيقلل بشكل أكبر من متطلبات الطاقة".

ويحتوي الجهاز الحالي على خمس طبقات: ورق، تاتو مؤقت متوفر تجاريًا، قطبين، طبقة عازلة، وبوليمر يضيء عند تعرضه لمجال كهربائي.

ويبلغ سمك البوليمر الباعث للضوء 76 نانومتر فقط، ويبلغ قطر شريط الحمض النووي حوالي 2.5 نانومتر.