تحذير لمستثمري بيتكوين.. هذا الأمر إن كُشف سيقلب الأمور تماماً!

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - فبراير - 2021 12:48 صباحًا

استطاعت البيتكوين وأخواتها من العملات الرقمية، كبح الانهيار الذي أصابها مطلع الأسبوع الحالي، حيث انخفضت قيمة البيتكوين الواحدة من 58 ألف دولار إلى ما دون 45 ألف دولار، لتعاود تحقيق بعض المكاسب، مترواحة بين 47 – 49 ألف دولار.

ولكن يبدو أن سوق العملات الرقمية سيكون في خطر أكبر في حال تم الكشف عن هوية مخترع “بيتكوين”، حسب تقرير لمنصة “كوين بايس” لتداول العملات الرقمية أمس الخميس.

وقال التقرير إن أحد عوامل الخطر التي تهدد السوق، هو استخدام اسم مستعار، كما فعل مخترع البيتكوين، ساتوشي ناكاموتو.

وأوضح التقرير الذي لخصه موقع “بيزنس إنسايدر”، أنه في حال تم الكشف عن هوية مخترع بيتكوين الحقيقية، فإن أسعار العملة الرقمية ستتدهور.

وأشار التقرير إلى أن مخزون ناكاموتو من عملات بيتكوين يتخطى مليون عملة، فيما يصل ثمن بيتكوين الواحدة، نحو 50 ألف دولار.

وأوضحت شركة “كوين بايز” أن ناكاموتو قد يؤثر بالسلب على تطبيق الشركة ويزعزع استقرار سوق العملات الرقمية بالكامل، في حال قرر ناكاموتو تحويل العملات الخاص به، والتي يصل إجمالي ثمنها نحو 30 مليار دولار.

ويعتبر ناكاموتو هو أول شخص يبدأ في تعدين بيتكوين، ويمتلك نحو 5 بالمئة من إجمالي سوق بيتكوين. ولا يوجد أكثر من 21 مليون عملة بيتكوين، يمكن تعدينها فقط.

وبعد اتجاه صاعد دام لأسابيع، شهدت عملة بتكوين المشفرة تراجعا، الاثنين، بعد أن حققت مستوى يفوق الـ 58 ألف دولار.