شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تشارك صورة رافعة السماء المحطمة بعد أن سلمت المركبة لسطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتعد مرحلة هبوط الرافعة السماوية هي المرحلة الأخيرة من هبوط المثابرة على الكوكب الأحمر وهي نفس المناورة المستخدمة عندما هبطت مركبة كيوريوسيتي في عام 2012.

كما أن قبل هذه الخطوة، تحملت المركبة الجوالة والمروحية سبع دقائق من الرعب، والتي بدأت في اللحظة التي أطلقا فيها عبر الغلاف الجوي للمريخ مثل المذنب، وخلال هذا الوقت، تحملت المثابرة ظروفًا مضطربة أثناء محاولتها الوصول إلى اليابسة.

انفصلت المركبة الفضائية التي تحمل المسبار قبل عشر دقائق من دخول الغلاف الجوي، ودخلت المثابرة الغلاف الجوي للمريخ بسرعة 12000 ميل في الساعة.

ولدت هذه السرعة السريعة قدرًا هائلاً من مقاومة الهواء والاحتكاك مما أدى إلى تسخين المثابرة إلى درجة حرارة هائلة تزيد عن 2000 درجة فهرنهايت.

كما تم امتصاص العبء الأكبر من هذه الطاقة الحرارية بواسطة درع حراري يقع بين العربة الجوالة وخارجها.

انتشرت مظلة ضخمة بعد حوالي أربع دقائق من الهبوط، عندما كانت العربة الجوالة لا تزال على بعد سبعة أميال من السطح.

قالت ناسا إن هذه كانت خطوة حاسمة وتضمنت أكبر مظلة تم إرسالها على الإطلاق إلى كوكب آخر، وبمجرد نشر المظلة، تم التخلص من الدرع الحراري لأنه أصبح فائضًا.

سمح هذا لكاميرات المثابرة بالبدء في دراسة التضاريس أدناه والبحث عن بقعة هبوط محتملة، وأكملت الاقتراب النهائي من خلال "jetpack '' الذي يعمل بثمانية دفعات صاروخية مما أدى إلى إبطاء المركبة من 190 ميلًا في الساعة إلى 1.7 ميلًا في الساعة أثناء توجيه المسبار أيضًا، ثم نفذت رافعة السماء المرحلة النهائية اللائقة.

وتم إيقاف أربعة من المحركات الثمانية قبل أن تبدأ أسلاك النايلون في التدوير لخفض العربة الجوالة من مرحلة الهبوط في مناورة رافعة السماء.