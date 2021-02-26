شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منظمو المنافسة فى هولندا يقتربون من تقرير مصير التحقيقات مع أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب سلطات المنافسة الهولندية من مسودة قرار فى تحقيق استمر لسنوات مع شركة أبل بشأن القواعد التى تتطلب من مطورى البرمجيات استخدام نظام الدفع داخل التطبيق، وفقًا لرسالة تم إرسالها هذا الشهر إلى بعض المطورين المعنيين بالقضية.

وبحسب موقع TOI الهندى، قالت الهيئة الهولندية للمستهلكين والأسواق والتى تعرف اختصارا بـ "ACM " أنها منذ عام 2019 وهى تحقق فى مطلب أبل بأن يستخدم المطورون نظام الدفع الخاص بها، والذى يفرض عمولات تتراوح بين 15٪ و 30٪.

وإذا أصدرت قرارًا قريبًا، فقد تصبح ACM أول سلطة لمكافحة الاحتكار تحكم سياسات الدفع فى متجر التطبيقات من أبل، والتى لطالما أثارت شكاوى من مطورى التطبيقات، وقد فتحت المفوضية الأوروبية العام الماضى تحقيقًا رسميًا بشأن صانع أيفون بشأن بعض الممارسات نفسها.

وفى رسائل للمطورين المشاركين فى التحقيق أرسلت فى وقت سابق من هذا الشهر، والتى وصفها لرويترز شخصان تلقياها، قالت الهيئة إنها تقترب من مسودة قرار فى القضية، ولم تقدم أى إشارة إلى كيفية حكمها، فيما لم ترد ACM على الفور بطلب للتعليق خارج ساعات العمل العادية، ولم ترد شركة آبل على الفور على طلب للتعليق.

ووفقًا للرسالة السرية الموجهة للمطورين، يقوم المنظم أيضًا بفحص قواعد أبل التى تمنع المطورين من إخبار المستخدمين ببدائل الدفع الأرخص خارج التطبيق.

وقال ديفيد هاينميير هانسون، المؤسس المشارك لشركة البرمجيات Basecamp وأحد أولئك الذين تلقوا الرسالة، عن هذه القواعد: "لا يقتصر الأمر على أن شركة آبل تتسبب فى ضرر اقتصادي".