شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك: ندرس بعناية القواعد الجديدة للمحتوى الرقمى فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت شركة فيس بوك باللوائح الجديدة لوسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بالوسطاء التى فرضتها الحكومة الهندية مؤخرا، قائلة إن الشركة ستعمل على فحص القواعد الجديدة لرسم مسار عملها الإضافي، حيث توصلت الحكومة إلى مبادئ توجيهية صارمة جديدة لمنصات التواصل الاجتماعى إلى جانب مدونة لقواعد السلوك للمنصات العلوية (OTT) والوسائط الرقمية.

وفى حديثه لوسائل الإعلام، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى شركة يونيون إلكترونيكس، رافى شانكار براساد، إنه سيتم تصنيف منصات وسائل التواصل الاجتماعى إلى فئتين - وسطاء وسائل التواصل الاجتماعى ووسطاء وسائل التواصل الاجتماعى المهمين - مع إخضاع هذا الأخير لالتزامات أكبر.

وقال متحدث باسم فيس بوك فى بيان إنه لطالما كان واضحًا كشركة "أننا نرحب باللوائح التى تحدد المبادئ التوجيهية لمواجهة أصعب تحديات اليوم على الإنترنت"، وأضافت الشركة أن "فيسبوك ملتزمة بقدرة الناس على التعبير عن أنفسهم بحرية وأمان على منصاتنا، وتفاصيل مثل هذه القواعد مهمة وسوف ندرس بعناية القواعد الجديدة التى تم نشرها للتو".

وقال الوزير إن الحكومة ستبلغ قريباً قائمة بأسماء وسطاء وسائل التواصل الاجتماعى المهمين، مضيفاً أنه سيتم تصنيف المنصات التى بها عدد "كبير" من المستخدمين كوسطاء مهمين على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت الشركة إنها تعترف وتقدر تقدير الوزير "للمساهمات الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعى فى البلاد".

وأضاف المتحدث: "فيسبوك حليف للهند، وأجندة سلامة المستخدمين وأمنهم أمر بالغ الأهمية لمنصاتنا. وسنواصل العمل لضمان أن تلعب منصاتنا دورًا تمكينيًا فى تأجيج التحول الرقمى المثير للهند".

وقال منافس تويتر فى الهند ومنصة المدونات الصغيرة Koo المحلية إن الإرشادات الجديدة المنصوص عليها فى القوانين الهندية تساعد فى توضيح مسؤوليات الوسطاء، وقال متحدث باسم Koo لـ IANS: "نحن نتفهم الحاجة إلى إرشادات وسائل التواصل الاجتماعى هذه".

وأضاف المتحدث: "تساعد إرشادات الوسائط الاجتماعية فى جعل معالجة هذه الأنواع من المواقف موحدة عبر جميع المنصات وتضمن سلامة غالبية المستخدمين فى جميع أنحاء الهند".