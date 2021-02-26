شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منتجات أبل المستقبلية ستضم مادة تمنع ظهور البصمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "macrumors" عن براءة اختراع تقدمت بها شركة أبل مؤخراً لمكتب العلامات التجارية وبراءات الاختراع الأمريكي، وتحمل عنوان «طبقات الأوكسيد للأسطح المعدنية»، والتي تصف كيف يمكن لطبقة رقيقة أن تخفض إلى حد كبير ظهور بصمات الأصابع على الأسطح المعدنية لمنتجات الشركة.

وكانت أبل قد سجلت الشهر الماضي أيضاً براءة اختراع لأجهزة مغطاة بمادة التيتانيوم، حيث تكشف عن خطط الشركة لإضافة المادة إلى أجهزتها المستقبلية، مثل MacBook وiPad وiPhone التي قد نراها مطلية بالتيتانيوم مستقبلاً.

وأوضحت أبل من خلال براءة الاختراع المسجلة مؤخراً أن التيتانيوم يتأثر ببصمة الإصبع أكثر من المعادن الأخرى، ونظراً لتأثر التيتانيوم بعلامات بصمات الأصابع ورغبة الشركة باستخدامه، اضطرت أبل إلى البحث عن حل لهذه المشكلة فبحثت في مسألة استخدام طبقة الأوكسيد لخفض أو منع آثار بصمات الأصابع.

وتسمح طبقة الأوكسيد هذه التي قد تستخدمها أبل في عكس الضوء على الأجهزة باستمرار، كما لو لم تكن هناك بصمات أصابع عليها، وفقاً للموقع ذاته.