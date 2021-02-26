شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يضيف ميزات جديدة للخصوصية بعد أزمة واتساب والان مع تفاصيل الخبر
كان الحذف التلقائي للرسائل ممكنًا بالفعل في الدردشات السرية المشفرة في Telegram، لكن هذا التحديث الجديد لنظامي التشغيل iOS و Android يضيف خيارًا لإخفاء الرسائل في أي نوع من الدردشة، كما يمكن الحذف التلقائي داخل الدردشات، وضبطها على الحذف إما 24 ساعة أو سبعة أيام بعد إرسال الرسائل.
وترك العديد من المستخدمين "واتس آب" وانضموا الي تليجرام خوفًا من أن يقرأ Facebook رسائلهم.
ولكن حتى مع خيارات الخصوصية الجديدة لا يزال Telegram لا يقدم ميزة يتوقعها العديد من المستخدمين على المستوى العالمي مثل التشفير من طرف إلى طرف.
ويتم تشفير جميع الرسائل على Telegram تقنيًا لكن الدردشات السرية هي الوحيدة التي يمكن عرضها حصريًا على أجهزة الأشخاص المشاركين.