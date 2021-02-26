شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يضيف ميزات جديدة للخصوصية بعد أزمة واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم Telegram بتحديث تطبيق المراسلة الخاص بها بخيارات للحذف التلقائي للرسائل وانتهاء صلاحية روابط الدعوة ومجموعات جديدة غير محدودة وفقا لمنشور للشركة في مدونه نقله موقع the vetege، وكانت Telegram قد تلقت موجة من المستخدمين الجدد مثل تطبيق سيجنال للتراسل الفوري وسط ارتباك حول سياسة خصوصية WhatsApp والآن تتبنى الشركة ميزات كانت بالفعل جزءًا من تطبيقات منافسيها وهي ميزات توفر المزيد من الأمان والخصوصية.

كان الحذف التلقائي للرسائل ممكنًا بالفعل في الدردشات السرية المشفرة في Telegram، لكن هذا التحديث الجديد لنظامي التشغيل iOS و Android يضيف خيارًا لإخفاء الرسائل في أي نوع من الدردشة، كما يمكن الحذف التلقائي داخل الدردشات، وضبطها على الحذف إما 24 ساعة أو سبعة أيام بعد إرسال الرسائل.

وترك العديد من المستخدمين "واتس آب" وانضموا الي تليجرام خوفًا من أن يقرأ Facebook رسائلهم.

ولكن حتى مع خيارات الخصوصية الجديدة لا يزال Telegram لا يقدم ميزة يتوقعها العديد من المستخدمين على المستوى العالمي مثل التشفير من طرف إلى طرف.

ويتم تشفير جميع الرسائل على Telegram تقنيًا لكن الدردشات السرية هي الوحيدة التي يمكن عرضها حصريًا على أجهزة الأشخاص المشاركين.