للتركيز على الأمان … غوغل تمول مطوري نواة لينكس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 07:09 مساءً - أعلنت شركة ومؤسسة لينكس Linux Foundation عن خطط لتوفير الأموال لاثنين من مطوري أمان نواة لينكس Linux kernel، بحيث يركز المطوران وقتهما على تحسين أمان النواة والمبادرات المرتبطة بها.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب قيام مؤسسة الأمن المفتوحة المصدر OpenSSF التابعة لمؤسسة لينكس ومختبر علوم الابتكار بجامعة هارفارد LISH بنشر تقرير استقصائي مفتوح المصدر للمساهمين حدد الحاجة إلى عمل إضافي حول الأمان في البرامج المفتوحة المصدر.

وفي بيان صحفي، قالت مؤسسة لينكس: إن مساهمة جوجل في تأمين اثنين من المشرفين على الأمان بدوام كامل تشير إلى مدى أهمية الحفاظ على تكامل البرامج المفتوحة المصدر.

وقال (دان لورينك) Dan Lorenc، مهندس برامج الموظفين في جوجل: دائمًا ما يكون الأمان على رأس أولوياتنا في جوجل، ونحن نتفهم الدور الحاسم الذي يلعبه في استدامة البرامج مفتوحة المصدر.

وأضاف: يشرفنا دعم جهود كل من (جوستافو سيلفا) Gustavo Silva و (ناثان تشانسيلور) Nathan Chancellor حيث يعملان على تعزيز أمان نواة لينكس.

وقالت مؤسسة لينكس: في حين أن هناك الآلاف من مطوري نواة لينكس، وجميعهم يأخذون الأمان في الاعتبار باعتباره المسار المناسب لعملهم، فإن هذه المساهمة من جوجل لتأمين اثنين من مشرفين أمان لينكس المتفرغين تشير أهمية الأمان في الاستدامة المستمرة للبرامج المفتوحة المصدر.

وقام أكثر من 20000 مساهم في لينكس بأكثر من مليون التزام منذ شهر أغسطس 2020، مع مراعاة مطوري نواة لينكس دائمًا لأمن التعليمات البرمجية.

وتعتبر نواة لينكس بمثابة الواجهة الأساسية التي تقع بين أجهزة الحاسب والبرامج العاملة عليها، وأصبحت حجر الزاوية لجزء كبير من أنظمة المصدر المفتوح التي تم نشرها حول العالم.

وبالرغم من ذلك، فإن دعم جوجل لاثنين من المشرفين على أمان لينكس بدوام كامل يسلط الضوء بشكل أكبر على أهمية الأمان في البرامج المفتوحة المصدر.

ويعد ضمان أمان نواة لينكس أمرًا في غاية الأهمية لأنه جزء مهم من الحوسبة والبنية التحتية الحديثة، وهو يتطلب من الجميع المساعدة بأي طريقة ممكنة لضمان أن تكون النواة آمنة بشكل مستدام.

والتزمت جوجل ومؤسسة لينكس في السابق بشكل مستقل بمساعدة المشاريع المفتوحة المصدر في إدارة علاماتها التجارية.