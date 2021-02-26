شركة Zoom تعلن عن خططها لإطلاق النسخ المباشر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 07:09 مساءً - أعلنت شركة Zoom عن خططها لإطلاق النسخ المباشر المغلق تلقائيًا للحسابات المجانية هذا الخريف، وذلك كجزء من جهودها لجعل الخدمة أكثر سهولة، حسبما أعلنت الشركة.

وتتيح شركة مؤتمرات الفيديو خيار النسخ المباشر لجميع مستخدميها بحلول خريف عام 2021، وذلك بهدف توفير منصة متاحة لجميع المجتمعات المتنوعة التي تخدمها.

وإذا كنت صاحب حساب مجاني وتحتاج إلى الوصول إلى الميزة قبل ذلك الحين، فإن Zoom تسمح للمستخدمين بطلب الوصول يدويًا إلى ميزة النسخ المباشر عبر تعبئة هذا النموذج قبل الإصدار الأوسع نطاقًا.

وقالت (جين هيل) Jen Hill، مديرة تسويق المنتجات في Zoom: بالنظر إلى أننا نتوقع حجمًا كبيرًا من الطلبات، فإننا نقدر سعة صدرك بينما نعمل على إتاحة النسخ المباشر المغلق تلقائيًا لجميع مستخدمينا.

وتسمح الميزة حاليًا للمضيفين بتمكين التسميات التوضيحية للمشاركين عندما يتحدث الشخص في الاجتماع.

ويمكن إجراء النسخ المباشر المغلق عن طريق خدمة الترجمة التوضيحية المغلقة المتكاملة التابعة لجهة خارجية أو المضيف أو أحد الحاضرين المعينين للاجتماع لمزيد من الدقة.

وقد تؤثر ضوضاء الخلفية وحجم صوت المتحدث ووضوحه وإتقان المتحدث للغة الإنجليزية والقواميس واللهجات الخاصة بمنطقة جغرافية أو مجتمع ما في دقة النسخ المباشر الآلي.

ولا تُعد تقنية تحويل الصوت إلى نص تلقائيًا ميزة جديدة تمامًا بالنسبة للمنصة، حيث قدمت الخدمة سابقًا نسخًا مباشرًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لجميع حساباتها المدفوعة.

وبخلاف ذلك، يتعين على مضيفي الاجتماع إضافة التعليقات الخاصة بهم يدويًا أو استخدام خدمة جهة خارجية.

وتصبح الميزة الآن متاحة لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على خدمات Zoom مجانًا، وتشير صفحة دعم Zoom إلى أن ميزة النسخ المباشر الخاصة بها متاحة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط.

وتتوفر ميزة النسخ المباشر المغلقة أيضًا عبر خدمات مؤتمرات الفيديو الأخرى، مثل: Microsoft Teams و Google Meet.

وتقدم Microsoft Teams نصوصًا مكتوبة باللغة الإنجليزية فقط، ويمكن لتطبيق Google Meet كتابة نصوص توضيحية بالإنجليزية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والإسبانية.

وبالنظر إلى مدى انتشار استخدام Zoom منذ بداية الوباء، فمن الجيد أن تضيف المنصة المزيد من ميزات إمكانية الوصول.

وتضمنت الجهود السابقة لزيادة إمكانية الوصول إلى Zoom السماح للاجتماعات بتثبيت المترجمين الفوريين وتسليط الضوء عليهم في المكالمة، بالإضافة إلى إضافة دعم قارئ الشاشة.