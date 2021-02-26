شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار ناسا الشمسي يلتقط صورة لكوكب الزهرة على بعد 7693 ميلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا عن صورة لكوكب الزهرة التقطها المسبار الشمسى "باركر" من مسافة 7693 ميلاً، وتعد الصورة، التي التقطت في 11 يوليو من العام الماضي، لقطة بالأبيض والأسود للجانب الليلي للكوكب، وهو الجانب المواجه بعيدًا عن الشمس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الحافة الساطعة حول حافة الكوكب هي الوهج الليلي، وهي عبارة عن الضوء المنبعث من ذرات الأكسجين المرتفعة في الغلاف الجوي والتي تتحد في جزيئات.



صورة مسبار باركر

والتقطت هذه الصورة الجديدة في يوليو خلال ثالث رحلة من سبع رحلات لكوكب الزهرة كانت مقررة خلال مهمة باركر، وأكمل المسبار بنجاح رحلة الطيران الرابعة على كوكب الزهرة يوم السبت الماضي (20 فبراير).

كما تم التقاط هذه الصورة الجديدة من يوليو بواسطة أداة WISPR للمركبة الفضائية، وتم تصميم WISPR لالتقاط صور للإكليل الشمسي والغلاف الشمسي الداخلي في الضوء المرئي، بالإضافة إلى صور للرياح الشمسية وهياكلها، وهي تقترب من المركبة الفضائية وتطير بها.

وقال أنجيلوس فورليداس، عالم مشروع WISPR من مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية (APL) في لوريل بميريلاند، "تم تصميم WISPR واختباره لرصد الضوء المرئي.. توقعنا رؤية الغيوم، لكن الكاميرا حدقت إلى السطح مباشرة".