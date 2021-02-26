علوم وتكنولوجيا

بالفيديو: شاب عربي يكتشف ثغرة تهدد خصوصية البيانات على انستغرام

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بغداد - ياسين صفوان - 1- شركة ستارلينك للانترنيت تسعى لمضاعفة سرعة الانترنت عبر الاقمار الصناعية

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MO Nasa

MO Nasa

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