تكنولوجيا: اسهم "جيم ستوب" تصعد مرة أخرى بشكل ملحوظ .. وشبكات التواصل السبب

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القاهرة - سامية سيد - قفزت أسهم GameStop Corp بنسبة 10.6% حيث دفع مستثمرو التجزئة السهم للأعلى في موجة صعود متجددة قد تشهد تسجيل ثاني أفضل أسبوع لها.

ويشير نشاط سوق الخيارات في الأسهم، الذي عاد إلى قمة القوائم في جنون تداول التجزئة الذي تحركه وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن المستثمرين كانوا يراهنون على أسعار أعلى أو تقلبات أعلى أو كليهما وفقا لما نقلته رويترز.

ولمست أسهم GameStop 120.09 دولارًا في تداول ما قبل السوق. ومن المقرر أن تتضاعف أسهمها ثلاث مرات هذا الأسبوع، في حالة استمرار المكاسب. قد يأتي المزيد من الدعم من حاملي الخيارات في سهم GameStop، حيث تنضج مجموعة كبيرة من تلك العقود الأسبوعية يوم الجمعة.

لا يزال السهم بعيدًا عن مستوى 483 دولارًا الذي سجله في يناير ، حيث اضطرت صناديق التحوط التي كانت قد راهنت ضد بائع التجزئة لألعاب الفيديو لتغطية مراكز البيع عندما قام المستثمرون الأفراد الذين يستخدمون Robinhood وتطبيقات التداول الأخرى بدفع السهم للأعلى.

وأظهرت بيانات Refinitiv بشأن الخيارات أن مستثمري التجزئة يشترون خيارات المكالمات غير النقدية العميقة ، وهي خيارات ذات أسعار تعاقدية للشراء أو البيع بعيدًا عن الأسعار الحالية.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية العديد من صفقات الخيارات هذه في 26 فبراير، وستعني مكاسب جيدة لأولئك الذين يراهنون على زيادة أخرى في سعر سهم GameStop.

وأظهرت البيانات أن خيارات الشراء التي ستكون مربحة لأصحاب الأسهم إذا وصلت أسهم GameStop إلى 200 دولار و 800 دولار هذا الأسبوع تم تداولها بكثافة بشكل خاص.

في غضون ذلك، انخفض إدراج شركة GameStop في فرانكفورت بنسبة 21.3% ليتم تداوله عند 98.19 يورو، في خطوة شهدت تقارب قيمتها بالكامل تقريبًا مع قيمة الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة.