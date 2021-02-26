تشغيل الأغاني حسب الحالة المزاجية … ميزة جديدة من سبوتيفاي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 26 - فبراير - 2021 3:27 مساءً

تعمل منصة سبوتيفاي على تسهيل فرز الأغاني التي تعجبك بحسب النوع أو الحالة المزاجية.

وطرحت الشركة اليوم مثل هذه الميزة التي تتيح للمستخدمين فرز الأغاني التي تم الإعجاب بها بحسب النوع أو الحالة المزاجية.

وتعتبر مجموعة الأغاني التي تم الإعجاب بها في سبوتيفاي بمثابة طريقة سهلة للعثور على المقاطع الصوتية المفضلة لديك، لكن طبيعتها تجعلها أقل من مثالية للاستماع.

ويمكنك من خلال الميزة الجديدة الاستمتاع بالمزيد مما تريد دون المساومة على الأجواء، ويجب أن يكون لديك ما لا يقل عن 30 أغنية مفضلة للوصول إلى المرشحات.

ويمكنك بعد ذلك الانتقال إلى مكتبتك من الأغاني المفضلة وتحديد المرشح المدرج في الجزء العلوي من قائمة التشغيل لعرض جميع الأغاني التي تندرج تحت هذا النوع أو الحالة المزاجية.

ويمكنك رؤية الموسيقى التي تناسب شعورًا أو نمطًا معينًا فقط، بحيث ترى ما يصل إلى 15 فئة، ومن المفترض أن تكون الميزة متاحة لكل من الأعضاء المجانيين والمتميزين.

ويمكنك إزالة هذا المرشح متى شئت والانتقال إلى مرشح جديد، وتقول سبوتيفاي: إن هذه المرشحات تتغير عند الإعجاب بأغاني جديدة.

ويتم طرح الميزة في الوقت الحالي ضمن الأسواق الناطقة باللغة الإنجليزية فقط، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

ولم تُخف سبوتيفاي أنها تريد أن يكون التطبيق لكل أنواع الاحتياجات الصوتية، بما في ذلك الموسيقى والبودكاست.

وبالرغم من صغر حجم هذه الميزة، إلا أنها تجعل المنتج أكثر فائدة للاستخدام اليومي، ويمكن أن تجعل الأشخاص يعودون إلى التطبيق للإعجاب بالأغاني، وهو ما تريده سبوتيفاي.

يذكر أن الشركة أعلنت ضمن حدث Stream On أنه يتم الآن استيعاب أكثر من 60000 مسار جديد من خلال منصتها كل يوم، مما يعني أنه يتم إضافة ما يقرب من 22 مليون مقطع صوتي إلى قائمة الخدمة على مدار هذا العام.

وفي الوقت نفسه، بمعدل 60 ألف مقطع صوتي يوميًا، تشهد سبوتيفاي مسارًا جديدًا يتم تحميله عبر منصتها كل 1.4 ثانية.

وقالت الشركة في شهر نوفمبر من العام الماضي: إن منصتها تستضيف الآن نحو 70 مليون أغنية، لذلك من المنطقي أن نفترض أنه بحلول نهاية عام 2021، ستكون المنصة موطنًا لأكثر من 90 مليون مسار.