إليكم البيانات التي يتم جمعها عنكم من خلال تطبيقات تتبع الموقع في هاتفك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ 49 دقيقة

تقدم لك العديد من التطبيقات التي تقوم بتثبيتها في هاتفك سواء كان هاتف أندرويد أو آيفون لأول مرة خيار طلب الإذن لتتبع موقعك الجغرافي لتقديم أفضل تجربة لك، مثل: تطبيقات التنقل أو الطقس أو طلبات الطعام، وفي حين أن مطالبة مثل هذه التطبيقات بتتبع موقعك قد تكون أمرًا طبيعيًا حيث يعتبر هذا جزء من طبيعة عملها

ولكن هناك بعض التطبيقات تقوم بطلب الإذن لتتبع موقعك وهذا غير ضروري لعملها، وهي غالبًا ما تريد جمع بياناتك بغرض بيعها للشركات الإعلانية، ولكن هل تساءلت يومًا ما هي البيانات التي تجمعها تطبيقات تتبع الموقع في هاتفك؟

وفقًا لدراسة جديدة نشرها الباحثان (ميركو موسوليسي) Mirco Musolesi من جامعة Bologna الإيطالية و (بنجامين بارون) Benjamin Baron من جامعة University College London البريطانية، فإن البيانات الشخصية التي تجمعها هذه التطبيقات حساسة للغاية.

حيث استخدام الباحثان تطبيق قاما بتطويره بشكل خاص من أجل هذه الدراسة، وقد قام ما يصل إلى 69 مشارك في الدراسة بتثبت التطبيق في هواتفهم لمدة أسبوعين على الأقل، بغرض معرفة كمية بيانات الموقع والمعلومات الشخصية التي تجمعها هذه التطبيقات وقد كانت النتائج مرعبة للغاية.

فخلال هذه الفترة الزمنية، تم تتبع أكثر من 200,000 موقع، وحددت ما يقرب من 2,500 مكان وجمعت نحو 5,000 عنصر من المعلومات الشخصية المتعلقة بالتركيبة السكانية والشخصية، بينما اعتقد المشاركون بحسب الدراسة أن البيانات الأكثر حساسية التي جُمعت عبر التطبيق كانت تتعلق بصحتهم ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي وعرقهم ودينهم.

وفي هذا الصدد يقول الباحث (Mirco Musolesi): “نعتقد أنه من المهم أن نظهر للمستخدمين كمية البيانات التي يتم جمعها ونوعيتها، وخاصة التي يمكن أن تجمعها التطبيقات من خلال تتبع مواقعهم الجغرافية، وعلى القدر نفسه من الأهمية بالنسبة لنا هو فهم هل المستخدمون يعتقدون أن مشاركة المعلومات مع مطوري التطبيقات أو شركات التسويق أمرًا مقبولًا أو يعتبرونها انتهاكًا لخصوصيتهم”.

وأضاف: “إن هذه الدراسة يمكن أن تساعد في إلقاء الضوء على تطوير الأنظمة التي يمكنها تلقائيًا منع جمع البيانات الحساسة من الأطراف الثالثة – الجهات الخارجية – بفضل إعدادات الخصوصية المحددة سابقًا، وهذا يعني أن المزيد من التطبيقات يمكنها لفت الانتباه إلى وجود إعدادات الموقع قيد التشغيل، والبيانات التي تُجمع بالضبط، أو إظهار ما ينتهك خصوصية المستخدم”.

ما الذي يجب عليك فعله للحد من قيام هذه التطبيقات بتتبع موقعك؟

إذا كنت لا ترغب في أن تقوم التطبيقات التي تثبيتها في هاتفك بجمع بياناتك ومعلوماتك الشخصية وتتبعك، فإن أفضل الحلول لذلك تعطيل خدمات الموقع، واتصال البلوتوث و Wi-Fi عندما لا تكون قيد الاستخدام، بالإضافة إلى إعطاء التطبيقات أقل عدد ممكن من الأذونات، وتفعيل إعدادات خصوصية المتصفح لحظر استخدام بيانات الموقع، واستخدام إحدى خدمات (VPN) الموثوقة.