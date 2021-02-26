انت الان تتابع خبر بالفيديو: السومرية تحقق انجازاً رائعاً على يوتيوب! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 2021-02-26 | 11:57

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حققت قناة السومرية على يوتيوب إنجازًا رائعًا بعد أن تخطى إجمالي عدد المشاهدات في القناة حاجز المليار مشاهدة.

وتتميز القناة بمحتواها المتنوع من برامج سياسية واجتماعية وترفيهية... وفيدو كراف يواكب الاحداث اليومية بالاضافة الى الأبراج وغيرها من المواضيع.

هذا ليس النجاح الاول فقد حصلت السومرية في السنوات السابقة على الدرع الفضي ومن ثم الذهبي من اليوتيوب.

التفاصيل في الفيديو المرفق أدناه.