شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطرح ميزة Super Follows للسماح لمستخدميه بتحقيق أرباح من المتابعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن Twitter عن عدد من المميزات التى سيطلقها قريبا، والتى منها قدرة المستخدمين على فرض رسوم على متابعيهم للوصول إلى محتوى إضافي وحصري، والقدرة على إنشاء مجموعات والانضمام إليها بناءً على اهتمامات محددة وفقا لموقع the verege.

ووفقا للتقرير فإن هذه التغييرات الجوهرية التي طرأت على تويتر منذ فترة، تتناسب بشكل مريح مع النماذج التي كانت شائعة وناجحة على المنصات الاجتماعية الأخرى.

وستسمح ميزة الدفع ، المسماة Super Follows لمستخدمي تويتر بفرض رسوم على المتابعين ومنحهم حق الوصول إلى محتوى إضافي، وقد يكون ذلك تغريدات إضافية، أو الوصول إلى مجموعة مجتمعية أو الاشتراك في رسالة إخبارية، أو شارة تشير إلى دعمك.

وأصبحت أدوات الدفع المباشر ذات أهمية متزايدة لمنشئي المحتوى على وجه الخصوص في السنوات الأخيرة.

وكانت جميع المنصات الأخرى، بما في ذلك Facebook و YouTube وحتى GitHub قد اطلقت ميزات الدفع المباشر لمنشئي المحتوى.