بقدرات تصوير ممتازة.. «أوبو» تكشف عن هاتف متطور لشبكات 5G

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة Oppo عن إطلاقها هاتفاً متطوراً بقدرات تصوير ممتازة، يمكنه العمل مع شبكات 5G، قريباً.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أنه ووفقاً للمعلومات المتاحة، فإن هاتف Oppo Reno5 K 5G الذي سيعلن عنه ويطلق بداية مارس المقبل سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وأضافت القناة أن الهاتف الجديد سيزود بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.43 بوصة بدقة عرض FullHD+، ترددها يعادل 90 هيرتزا، وبمنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذين لشرائح الاتصال.

وسيتم تدعيم الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 750G، وذواكر وصول عشوائي 8 و 12 جيجابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 جيجابايت.

كما سيحصل الهاتف الجديد على واجهات تشغيل ColorOS 11.1 المبنية على Android 11، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 65 واطا، إضافة لماسح لبصمات الأصابع.

بالإضاة إلى ذلك، فإن الكاميرا الأساسية له ستأتي بثلاث عدسات، عدسة أساسية بدقة 64 ميجابيكسل، وعدسة للتصوير العريض بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 32 ميجابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.