شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطرح ميزة جديدة لمساعدة الآباء لـ"الإشراف" على ما يشاهده أطفالهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة يوتيوب ميزة جديدة لمساعدة الآباء على التحكم فيما يشاهده أطفالهم على المنصة، حيث أن هذه الميزة مخصصة لأولئك الأطفال الذين لم يعودوا يجدون تطبيق يوتيوب Kids مثيرًا للاهتمام، لأنهم نشأوا ولكنهم لم يستمتعوا بعد بقائمة مقاطع الفيديو الكاملة على يوتيوب، بحسب موقع TOI الهندى.

وكمنصة، يتطلب يوتيوب سنًا لا يقل عن 13 عامًا ليتمكن أى شخص من استخدامه، بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن هذا العمر، توصى الشركة باستخدام يوتيوب Kids، وهو تطبيق مخصص مصمم بمحتوى منظم بسيط للأطفال.

وقال موقع يوتيوب فى إعلانه الأخير إنه سيطلق فى الأشهر المقبلة دعمًا جديدًا للآباء للسماح لأطفالهم بالوصول إلى يوتيوب من خلال حساب جوجل خاضع للإشراف، وسيتم منح الآباء ثلاث إعدادات مختلفة للمحتوى على يوتيوب للاختيار من بينها:

ويقول موقع يوتيوب إن هذا الدعم مصمم للآباء الذين يعتقدون أن أطفالهم مستعدون لاستكشاف العالم الواسع لمقاطع فيديو يوتيوب، وقال موقع يوتيوب فى إحدى مشاركات المدونة: "سنستخدم مزيجًا من مدخلات المستخدم والتعلم الآلي والمراجعة البشرية لتحديد مقاطع الفيديو المضمنة".

إلى جانب اختيار إعدادات المحتوى لأطفالهم، سيتمكن الآباء أيضًا من إدارة سجل المشاهدة والبحث من داخل إعدادات حساب أطفالهم. ومن الأشياء الأخرى الجديرة بالملاحظة التى سيتم طرحها على يوتيوب أنه لن يعرض إعلانات مخصصة فى "فئات معينة"، وأضاف يوتيوب: "عند الإطلاق، سنقوم أيضًا بتعطيل عمليات الشراء داخل التطبيق، فضلاً عن ميزات الإنشاء والتعليقات".