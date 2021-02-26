شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعتى آبل الذكية Watch 2 وWatch 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - Apple Watch Series 4

- إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.

- شاشة OLED Retina‏ بتكنولوجيا LTPO‏، 1000 شمعة/ المتر المربع.

- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل.

- موديلات GPS.

- شريحة S4 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية 64‎-bit وشريحة W3 اللاسلكية.

- التاج الرقمي Digital Crown مع ردود فعل لمسية.

- مستشعر بصري لنبض القلب من الجيل الثاني.

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.

- طوارئ SOS‏3 وميزة اكتشاف السقوط.

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً1.

- Wi-Fi وBluetooth 5.0‏.

- GPS/GNSS ومقياس ارتفاع بارورمتري.

- مكبر صوت 50 بالمئة أقوى7 وميكروفون مدمج.

- سعة 16GB.

Apple Watch Series 2

- إطار مقاس 38 مم أو 42 مم.

- شاشة OLED Retina‏ من الجيل الثاني.

- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والسيراميك.

- موديل GPS.

- شريحة S2 مع معالج ثنائي النواة.

- التاج الرقمي Digital Crown‏.

- مستشعر بصري لنبض القلب.

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه وإشعار اضطراب النَّظْم(none).

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.

- Wi-Fi وBluetooth 4.0.

- GPS/GNSS.

- مكبر صوت وميكروفون مدمجان.

- سعة 8GB.