شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: HP تستحوذ على مطور ملحقات الألعاب HyperX .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة HP أنها بصدد الاستحواذ على HyperX، وهو قسم الألعاب فى شركة Kingston Technology، حيث يعد HyperX هو مطور معروف لملحقات الألعاب مثل سماعات الرأس ولوحات المفاتيح ولوحات الماوس وميكروفونات USB والمزيد.

وبحسب موقع TOI الهندى، فستدفع HP حوالى 425 مليون دولار لشراء HyperX، "من المتوقع أن تكون عملية الاستحواذ تراكمية على أساس غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لشركة HP فى أول سنة كاملة بعد الإغلاق، ومن المتوقع أن تنتهى الصفقة فى التقويم فى الربع الثانى من عام 2021، فى انتظار المراجعة التنظيمية وغيرها من شروط الإغلاق المعتادة ".

ومن ناحية أخرى، ستحتفظ Kingston بمنتجات DRAM و flash و SSD للاعبين والمتحمسين، وقال إنريكى لوريس، الرئيس والمدير التنفيذى لشركة HP : " تعد HyperX هى شركة رائدة فى مجال الأجهزة الطرفية التى يثق بها اللاعبون فى جميع أنحاء العالم فى تقنيتها، ويسعدنا الترحيب بفريقهم المتميز فى عائلة HP، نواصل تعزيز ريادتنا فى الأنظمة الشخصية من خلال تحديث تجارب الحوسبة والتوسع فى الجوانب المتجاورة القيمة، إننا نرى فرصًا كبيرة فى سوق الأجهزة الطرفية الكبيرة والمتنامية، وستؤدى إضافة HyperX إلى محفظتنا إلى دفع مصادر جديدة للابتكار والنمو لأعمالنا".

وتدعى HP أن ألعاب الكمبيوتر الشخصى لا تزال واحدة من أكثر أشكال ألعاب الفيديو شيوعًا، حيث من المتوقع أن تبلغ قيمة صناعة أجهزة الكمبيوتر 70 مليار دولار بحلول عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو سوق الأجهزة الطرفية العالمية إلى 12.2 مليار دولار بحلول عام 2024، مع تمثيل الأجهزة الطرفية للألعاب حصة غير متكافئة من هذا النمو.