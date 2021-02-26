شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. طريقة تشغيل الوضع المظلم فى تطبيق Signal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق سيجنال حاليًا من بين أفضل منصات المراسلة الفورية، حيث يأتى تطبيق المراسلة متقاربًا من حيث المميزات مقارنة بـ واتس آب، وتمامًا مثل الميزات الشائعة الأخرى، يأتى تطبيق Signal أيضًا مع وضع مظلم مضمن لتطبيق الهاتف المحمول ومتوفر فى كل من إصدارات أندرويد وiOS.

وإذا كنت تتساءل عن كيفية تمكين الوضع المظلم فى Signal، فاتبع دليلنا خطوة بخطوة:

المتطلبات المسبقة:

أحدث إصدار من تطبيق Signal.

حساب Signal النشط.

خطوات لتمكين المظهر الداكن فى تطبيق Signal

1. افتح تطبيق Signal على هاتفك الذكي.

2. اضغط على أيقونة الملف الشخصى على اليسار وتوجه إلى الإعدادات.

3. اضغط على خيار المظهر.

4. فى الشاشة التالية، اضغط فوق Theme واختر خيار Dark فى النافذة المنبثقة.

أما إذا رغبت فى إيقاف تفعيل الوضع المظلم، فاتبع هذه الخطوات لتعطيله:

- توجه إلى الإعدادات فى تطبيق Signal.

- اضغط على خيار المظهر واختر Theme.

- فى هذه القائمة اختر Light.