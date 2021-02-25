علوم وتكنولوجيا

عطل مفاجئ يصيب تطبيق “فيسبوك ماسنجر” في عدد من دول العالم

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 فبراير 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

تطبيق ماسنجر للتراسل الفوري

اشتكى عدد كبير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم “فيسبوك ماسنجر”، مساء اليوم الخميس 25 فبراير/شباط، من تعطل في عدد من خدمات التطبيق.

وأشار موقع “داون ديتكتور” المعني بأخبار الأعطال التي تضرب مواقع الإنترنت، إلى أن “فيسبوك ماسنجر” عانى بصورة كبيرة من عطل تقني.

وعانى نسبة 56% من مستخدمي فيسبوك ماسنجر من مشكلة في استقبال الرسائل، فيما واجه 32% من المستخدمين مشكلة في الاتصال بالتطبيق أصلا، بينما فشل 11% من المستخدمين في تسجيل الدخول للتطبيق.

وتركزت الأماكن التي واجه مستخدميها مشكلة في “فيسبوك ماسنجر” في أوروبا والشرق الأوسط، ومناطق في شرق آسيا وروسيا.

ولم تصدر شركة “فيسبوك” حتى الآن بيانا توضح فيه طبيعة العطل، أو سببه.

وعانى تطبيق “فيسبوك ماسنجر” من أكثر من عطل خلال شهر فبراير/شباط، حيث تعرض لنحو 4 أعطال فنية حتى الآن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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