تكنولوجيا: شاومي تكشف عن جهاز تلفاز Redmi Max بحجم شاشة 86 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي خلال الحدث الذي أقيم اليوم عن جهاز تلفاز Redmi Max الذكي المميز بحجم 86 إنش، والذي ينطلق للأسواق بسعر 1240 دولار.

تشغل الشاشة في جهاز تلفاز Redmi Max نسبة 97.25% من إطار الجهاز، كما يتميز الجهاز بشاشة IPS matrix بدقة 4K، وتتميز الشاشة ايضاً بتغطية بنسبة 92 % من ألوان DCI-P3، كما يدعم تقنية MEMC، وHDR10 بلس، مع معدل تحديث إطارات 120 Hz.

كما يضم Redmi Max 86 معالج بدقة تصنيع 22 نانومتر، رباعي الأنوية Arm Cortex-A72، وكرت شاشة Mali-G52 MC1، كما يدعم الهاتف ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وذاكرة فلاشية بسعة 32 جيجا بايت.

أيضاً تدعم شاومي الجهاز بواجهة MIUI TV 3.0، ومن المقرر أن يتوفر جهاز تلفاز Redmi Max في الأسواق بدءاً من 4 من مارس المقبل.

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