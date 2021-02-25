تكنولوجيا: تسريبات تستعرض السعر المتوقع لهواتف Oppo Find X3 في السوق الأوروبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغلت سلسلة هواتف Find X3 المرتقبة من Oppo العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تعود الهواتف للأضواء من جديد في أحدث التسريبات التي تستعرض السعر المتوقع للإصدارات القادمة.

تستعد شركة Oppo للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Find X3 في حدث يعقد خلال شهر مارس المقبل، ولقد جاءت أحدث التسريبات بتفاصيل أسعار سلسلة Find X3 وبعض من إصدارات سلسلة A المتوسطة في السوق الأوروبي.

ولقد أشارت التسريبات الت جاءت حتى الآن إلى خطط Oppo لإطلاق ثلاثة من الإصدارات الجديدة في سلسلة Find X3، على أن تتضمن هذه الإصدارات هاتف Find X3 Pro، وهاتف Find X3 Neo وأيضاً هاتف Find X3 Lite، ومن المتوقع أن يكون الإصدار الأخير هو هاتف Reno5 5G الذي ينطلق للأسواق بعنوان جديد.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف Find X3 Neo هو إصدار Oppo الذي يعرف بهاتف Reno5 Pro Plus، بينما كشفت بعض الإصدارات على أن هاتف Find X3 Neo ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 870، ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن تنطلق الإصدارات الجديدة بالأسعار التالية:

السعر المتوقع الذاكرة والسعة التخزينية الألوان هاتف Oppo Find X3 Pro من 1000 إلى 1200 يورو ذاكرة 12 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت الأسود، الأبيض، البنفسجي، والبرتقالي هاتف Oppo Find X3 Neo من 700 إلى 800 يورو ذاكرة 12 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت الأسود، والفضي هاتف Oppo Find X3 Lite من 400 إلى 500 يورو ذاكرة 8 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت الأسود والأزرق هاتف Oppo A94 5G من 300 إلى 400 يورو – الأسود والأزرق هاتف Oppo A54 5G من 200 إلى 300 يورو – الأسود والبنفسجي

ولقد اشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف Oppo Find X3 Pro يأتي برقاقة معالج Snapdragon 888، كما يضم اثنان من مستشعرات IMX766 من سوني، و بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.56، وهو المستشعر الذي يستخدم أيضاً في Reno5 Pro Plus.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Reno5 Pro لن يتضمن كاميرة periscope، على أن يتضمن كاميرة macro محسنة، والتي تدعم تكبير رقمي حتى 25 مرة، كما يدعم الكاميرة فلاش LED.

أيضاً يضم الهاتف شاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وبدقة 1440 بيكسل بلس، ومعدل تحديث تكيفي يبدأ من 10 وصولاً إلى 120 Hz، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع 65W، وتقنية الشحن اللاسلكي 30W.

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