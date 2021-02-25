تكنولوجيا: vivo تحدد يوم 16 من مارس للإعلان الرسمي عن iQOO Neo5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة vivo إعلان تشويقي اليوم تكشف من خلاله عن موعد الإعلان عن iQOO Neo5 في حدث يعقد في 16 من مارس.

أشارت التقارير السابقة إلى أن شركة vivo في طريقها للإعلان عن هاتف جديد بعنوان vivo iQOO Neo5 خلال الشهر المقبل، واليوم كشفت علامتها الفرعية iQOO عن موعد إنطلاق الحدث المرتقب.

ولقد أشارت بعض التسريبات التي نشرت مؤخراً إلى أن هاتف iQOO Neo5 ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 870، مع شاشة تقدمها سامسونج، وتقنية الشحن السريع بقدرة 88W، والشحن اللاسلكي بقدرة 66W.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف iQOO Neo5 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يتضمن الهاتف تقنية جديدة لتعزيز الذاكرة العشوائية، لذا نترقب حدث vivo القادم لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

المصدر

اعلان





