تكنولوجيا: سلسلة هواتف P50 هي الإصدارات الأولى المميزة بمستشعر سوني IMX800

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التسريبات إلى أن هواوي تقدم سلسلة P50 بمستشعر IMX800 الذي يستخدم للمرة الأولى في هذه الإصدارات.

جاءت تسريبات جديدة اليوم عبر صفحة @RODENT950 لتوضح أن أول مستشعر من سوني بحجم 1 إنش والذي صمم من سوني خصيصاً لدعم الهواتف الذكية بعنوان IMX800، ينطلق لدعم سلسلة P50 خلال الفترة القادمة.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن سوني تخطط لإطلاق مستشعر IMX800 بشكل رسمي خلال شهر أبريل.

من جانب أخر كشفت التسريبات حتى الآن عن دعم سلسلة هواتف P50 لإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، على أن يتضمن هاتف P50 Pro Plus مستشعر رئيسي بزوايا واسعة وكاميرة بزوايا فائقة الإتساع، وكاميرة مميزة بعدسات tele وperiscope، ومستشعر 3D ToF.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف P50 Pro عدسات periscope في إعدادات الكاميرة، بينما تختفي عدسات tele في هذا الإصدار وأيضاً مستشعر ToF، كما يضم الإصدار الرئيسي P50 كاميرة بزوايا واسعة، وأخر بزوايا فائقة الإتساع، وكاميرة tele.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن تتضمن إعدادات الكاميرة في الإصدارات الثلاثة مستشعر IMX800 في الكاميرة الرئيسية، أيضاً تشير التوقعات إلى أن المستشعر يأتي بدقة 50 ميجا بيكسل وفلاتر ألوان RYYB.

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