تفاصيل عطل ماسنجر «فيس بوك» المفاجئ في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - خلال الساعات الماضية اشتكى عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عبر صفحاتهم الشخصية، بوجود عطل أصاب تطبيق «ماسنجر فيس بوك» للتراسل الفوري، تدور المشكلة التقنية حول عدم استطاعتهم استقبال أو إرسال أي نص.

عطل تطبيق «ماسنجر فيس بوك»

وبحسب موقع «down detector» المتخصص في تسجيل وتتبع أعطال الإنترنت، قد رصد آلاف الشكاوي والواصل عددها إلى ما يقرب من 2000 شكوى بداية من الساعة 4 و30 دقيقة وحتى هذه اللحظة، ما بين استقبال الرسائل النصية أو تسجيل الخروج المفاجئ وصولا إلى انقطاع الاتصال بالخادم. حسبما نشر موقع "ألوان".

وذكر الموقع التقني أنه من بين الشكاوي المقدمة، هناك 57% من مستخدمي تطبيق «ماسنجر فيس بوك» لا يستطيعون إرسال أو استقبال الرسائل، فيما هناك 31% انقطع اتصالهم بالخادم و11% لا يستطيعون تسجيل الدخول عبر التطبيق.

الولايات الأمريكية

والعطل الذي ضرب «ماسنجر فيس بوك»، لم يصب مستخدميه في مصر فقط بل امتد إلى العديد من المدن حول العالم بينهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق وأن تم الإبلاغ عن وجود عطل في «ماسنجر فيس بوك» 3 مرات خلال شهر فبراير الجاري، وذلك بأيام 24 و18و9، وخلال العطل الذي وقع في 9 فبراير أوضحت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، تعرض التطبيق الخاص بالتراسل الفوري لعطل تقني، راصدا أن 42% من المستخدمين عانوا من مشاكل في استقبال وإرسال الرسائل عبر الدردشات المختلفة، فيما عانى نحو 32% منهم من مشاكل في تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر«فيسبوك ماسنجر».

سخرية المستخدمين

وداخل مصر بدأ العديد من مستخدمي «ماسنجر فيس بوك» بالسخرية من عدم استطاعتهم للتعامل مع التطبيق خلال الساعات الماضية، فضلا عن عدم معرفتهم السبب.

وقبل أسبوعين، رصدت تقارير صحفية عالمية تعرض تطبيق «فيسبوك ماسنجر» للتراسل الفوري، إلى عطل عالمي.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» نقلا عن موقع «داون ديتكتور» المعني بأخبار أعطال المواقع الإلكترونية المختلفة، تعرض «فيسبوك ماسنجر» لعطل تقني.

تم رصده من قبل

ورصد الموقع أن هذا العطل سبق أن تم رصده في صباح الثلاثاء 9 فبراير الماضي، موضحا أن 42% من المستخدمين عانوا من مشاكل في استقبال وإرسال الرسائل عبر الدردشات المختلفة.

فيما عانى نحو 32% منهم من مشاكل في تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر «فيسبوك ماسنجر».

و«ماسنجر فيس بوك» هو تطبيق مراسلة فورية للهواتف المحمولة، عبر نظام التشغيل Windows، ويتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الرسائل النصية بالإضافة إلى الصور والفيديو.