شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تحصل على "الوضع المظلم".. طريقة تفعيل الميزة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل أخيرًا في طرح ميزة الوضع المظلم لخرائط جوجل على نطاق واسع على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، حيث بدأت جوجل في اختبار الوضع المظلم الجديد للخرائط في سبتمبر من العام الماضي وهو متاح الآن على نظام أندرويد.

ويعمل الوضع المظلم الجديد لجوجل على تحسين تجربة المظهر المظلم لخريطة جوجل، فيما أكدت الشركة أيضًا أن طرح الوضع المظلم لخرائط جوجل هو جزء من التحديثات الجديدة القادمة إلى أندرويد، وإذا كنت تتساءل عن كيفية تمكين المظهر الداكن الجديد، فاتبع الخطوات التالية:

1. قم بتنزيل وتثبيت أحدث إصدار من خرائط جوجل من متجر جوجل Play

2. افتح التطبيق وتوجه إلى الإعدادات من خلال النقر على أيقونة الملف الشخصي في الجانب الأيمن من شريط البحث.

3. اضغط على Theme.

4.حدد الخيار "Always in Dark Theme" لتشغيل الوضع المظلم الجديد.

5. لإيقاف تشغيله، عد إلى Theme وحدد الخيار Always in Light Theme.