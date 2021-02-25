شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Nvidia تتوقع إيرادات أفضل بسبب الرقائق الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت شركة Nvidia Corp تحقيق إيرادات أفضل من المتوقع للربع الأول من العام المالي، لأنها تكافح للحفاظ علي مخزون قوي من الرقائق الإلكترونية وسط ارتفاع الطلب عليها عالميا ونقص المعروض، وفقا لما نقلته رويترز، وبينما ينتظر الناس إطلاق لقاح COVID-19 في جميع أنحاء العالم.

وحافظت طلبات البقاء في المنزل على ارتفاع الطلب على الرقائق التي تسرع ألعاب الفيديو، لكن رقائق الألعاب التابعة لشركة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا استعادت أيضًا شعبيتها في تعدين العملات المشفرة، وهو اتجاه تحاول Nvidia مواجهته من خلال تقديم رقائق تعدين خاصة من أجل توفير إمدادات شرائح الرسومات للاعبين أثناء النقص العالمي في الرقائق.

بينما اشتهرت Nvidia منذ فترة طويلة بشرائح رسومات الألعاب الخاصة بها، فإن دفعها القوي نحو شرائح الذكاء الاصطناعي التي تتعامل مع مهام مثل التعرف على الكلام والصورة في مراكز البيانات قد ساعدها في أن تصبح صانع أشباه الموصلات الأكثر قيمة من حيث القيمة السوقية.

لقد تفوقت على منافسيها Intel Corp و Advanced Micro Devices.

وارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 3% إلى 597.50 دولارًا في تعاملات ممتدة بعد النتائج.

وفي مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين، قالت المديرة المالية كوليت كريس إن أزمة الرقائق العالمية جعلت من الصعب الحفاظ على رقائق الألعاب الرئيسية للشركة التي تم طرحها في الخريف الماضي في الأسهم ومن المرجح أن تظل الرقائق في حالة نقص المعروض خلال الربع الأول من السنة المالية.

قال كريس إن المحللين قدروا أن تعدين العملات المشفرة ساهم بما يتراوح بين 100 مليون دولار و 300 مليون دولار في مبيعات Nvidia في الربع الأخير من السنة المالية. وأضاف كريس أن الشركة تتوقع أن تحقق رقائق التعدين الجديدة عائدات تبلغ حوالي 50 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية.

ولتثبيط عمال المناجم عن استخدام رقائق الألعاب، ستبدأ Nvidia في شحن البرامج برقائق الألعاب الخاصة بها والتي تبطئ من قدرتها على استخراج بعض العملات ثم إطلاق شريحة خاصة بالتعدين بشكل منفصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia ، جنسن هوانج، إن رقائق التعدين لا تحتاج إلى ميزات الألعاب مثل مخرجات العرض، مما يعني أنه يمكن استخدام الرقائق التي قد لا تكون مناسبة للألعاب في التعدين بدلاً من ذلك.

قال هوانج عن عمال المناجم: "الطريقة التي تستخدم بها الرقائق، فهي لا تحتاج إلى مجموعة كاملة من الوظائف".

وتتوقع الشركة أن تبلغ عائدات الربع الأول 5.30 مليار دولار، زائد أو ناقص 2%، أعلى من متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 4.51 مليار دولار.

وارتفعت الإيرادات في الربع المنتهي في 31 يناير إلى 5 مليارات دولار من 3.11 مليار دولار قبل عام. توقع المحللون في المتوسط ​​4.82 مليار دولار ، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv.

وبلغت الإيرادات في قطاع الألعاب في الشركة 2.5 مليار دولار، وهي أعلى من تقديرات المحللين البالغة 2.36 مليار دولار، وفقًا لبيانات من FactSet.

وبلغت عائدات مركز البيانات 1.9 مليار دولار، وهي أعلى من التقديرات البالغة 1.84 مليار دولار وفقًا لبيانات FactSet.