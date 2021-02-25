تكنولوجيا: عطل يضرب فيس بوك ماسنجر وإنستجرام فى المملكة المتحدة

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعانى من عطل فى تطبيق "ماسنجر" وفيس بوك وإنستجرام فأنت لست الوحيد في المملكة المتحدة الذي يعاني من ذلك الآن، فيبدو أن Facebook يكافح من أجل إبقاء خدمة المراسلة على الإنترنت، حيث يواجه مستخدمو تطبيق الدردشة فى المملكة المتحدة شاشة فارغة، بحسب صحيفة "ديلى اكسبرس".

وشهدت الساعات القليلة الماضية عدم قدرة وصول الآلاف من مستخدمي Facebook Messenger إلى خدمة الدردشة ذات الشعبية الكبيرة - حيث أصبح المستخدمون غير قادرين على التواصل مع الأصدقاء أو العائلة أو تلقي مكالمات الفيديو أو إرسال الصور أو ملفات GIF، حيث ستؤدى محاولة تسجيل الدخول إلى تطبيق Messenger على هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو متصفح سطح المكتب في الوقت الحالي إلى ظهور شاشة فارغة.

لم يعلق Facebook على انقطاع الخدمة، والذى يبدو أنه يؤثر على المستخدمين في جميع أنحاء البلاد ، وكذلك في أوروبا القارية ، لذلك ليس من الواضح بالضبط ما وراء هذه المشكلات.

وأبلغ حوالي 4000 مستخدم ماسنجر عن مشكلات في التطبيق كل دقيقة، باستخدام بيانات تحديد الموقع الجغرافى المخبأة في التغريدات.