شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزارة العدل الأمريكية تطلب قائمة صخمة من المستندات بقضية احتكار جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت وزارة العدل من القاضي الذي استمع إلى قضية مكافحة الاحتكار مع شركة Alphabet’s Google الحصول على قائمة ضخمة من المستندات من شركة البحث والإعلان العملاقة، بما في ذلك بعض الوثائق المتعلقة بفيسبوك ومتصفح جوجل كروم، وفقًا لإيداع المحكمة.

ومن بين المستندات المطلوبة كانت الاتصالات مع أطراف ثالثة بخصوص "أي شكل من أشكال التعاون في الرد على تحقيقات مكافحة الاحتكار أو التقاضي، بما في ذلك الاتصالات مع Facebook بخصوص" Jedi Blue " وفقل لما نقلته رويترز.

وزعمت مجموعة من الولايات بقيادة تكساس أن شركتي جوجل وفيسبوك، وهما أكبر لاعبين في الإعلان عبر الإنترنت، استخدمتا سلسلة من الصفقات لتعزيز قوتهما في السوق. لكن القضية لم تدرج في الشكوى الفيدرالية ضد جوجل.

المستندات مطلوبة كجزء من عملية ما قبل المحاكمة لدعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل فى أكتوبر، وركزت على بحث Google وإعلانات البحث، ونفت جوجل ارتكاب أي مخالفات في كل منها.

وتضمنت المستندات الأخرى التي طلبتها الحكومة اتصالات Google الداخلية المتعلقة بالتحقيق والدعوى الحكومية؛ المستندات التي يعود تاريخها إلى عام 2000 بخصوص محرك بحث Google وكيفية مقارنتها بالمنافسين والمستندات التي تعود إلى عام 2005 فيما يتعلق بمتصفح Chrome.

واعترضت Google على أجزاء على الأقل من كل من طلبات المستندات هذه.

وتضمنت مطالب المستندات الأخرى التي يزيد عددها عن 60 والتي اعترضت عليها Google جزئيًا على الأقل، مستندات تناقش تمويل Google لمراكز الأبحاث أو مشروعات أكاديمية محددة أو مستندات تتعلق بإزالة تطبيق من متجر Play واستعادته لاحقًا.