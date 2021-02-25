شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه تقنية PartitionAlloc الجديدة بمتصفح جوجل كروم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل حاليا على تطوير تقنية جديدة تعرف بـ PartitionAlloc، والتى تسعى لمنع المتصفح من استنفاذ موارد الجهاز، خاصة وأن متصفح جوجل كروم واحد من أشهر متصفحات الإنترنت في العالم، إلا أنه يعيبه استنفاذ الكثير من موارد الجهاز بما في ذلك الرامات والمعالج والبطارية.

تقنية PartitionAlloc

وتعمل جوجل على تطوير هذه التقنية لمعالجة هذه المشكلة، حيث تم الكشف عنها عبر موقع Chromium project، إذ تم الإشارة إلى أن هذه التقنية تستهدف الذاكرة حيث تعمل على تخصيص جزء في الذاكرة، مع تعزيز معايير الحماية والآمان، هذا إلى جانب عزل الأقسام المختلفة في عنوان URL، مما يتيح حماية النظام التشغيل من هجمات البرامج الضارة.

كذلك فتعمل تقنية PartitionAlloc على دعم ميزة التشغيل السريع لمتصفح كروم، إلى جانب تحميل صفحات الإنترنت بآداء أسرع، مع خفض استهلاك الذاكرة العشوائية في النظام، فيما كانت جوجل قد بدأت في تطوير تقنية “PartitionAlloc” منذ العام الماضي، حيث تخطط جوجل لدفع التقنية لكل من التطبيق الخاص بأنظمة Windows وAndroid وLinux والأنظمة الأخرى قريباً.