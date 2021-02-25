شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: AMD تعلن عن معالج رسومات Radeon RX 6000 جديد فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن شركة AMD عن وحدة معالجة الرسومات التالية في خط بطاقات Radeon RX 6000 الشهر المقبل، حيث سيتم بث العرض التقديمي يوم 3 مارس، سيستخدم هذا الطراز الجديد بنية RDNA 2، بما في ذلك تتبع الأشعة في الوقت الفعلي وتسريع الأجهزة وتظليل المعدل المتغير وفقا لموقع the verege.

ويأتي إعلان AMD عن عرض تقديمي جديد لوحدة معالجة الرسومات قبل يوم واحد فقط من بدء المبيعات لوحدة معالجة الرسومات RTX 3060 ذات الأسعار المعقولة من Nvidia لدى بائعي التجزئة المختارين.

وظهرت AMD لأول مرة في خط بطاقات الرسومات Radeon RX 6000 في أواخر أكتوبر، حيث تعمل وحدات معالجة الرسومات كمنافس مباشر لبطاقات Nvidia's RTX 30.

مع الإعلان عن إصدار بطاقة RX 6000 جديدة، نتوقع، مثل وحدات معالجة الرسومات الأخرى في هذه السلسلة، بيعها بسرعة.

كانت AMD قد اعلنت أنها تتوقع بيع المزيد من بطاقات RX 6000 الخاصة بها من خلال موقعها على الإنترنت خلال الربع الأول من عام 2021، ما يعد أمر ايجابي ​​بالنظر إلى صعوبة شراء RX 6000.