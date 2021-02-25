شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بايت دانس" تعين رئيسًا عالميًا جديدًا للبحث والتطوير في TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شخصان مطلعان إن شركة ByteDance ومقرها بكين تخطط لنقل رئيس مجمع الأخبار الصيني الخاص بها جينري توتياو، تشو وينجيا، إلى سنغافورة لرئاسة البحث والتطوير العالميين لتطبيق الفيديو القصير الناجح تيك توك TikTok وفقا لما نقلته رويترز.

وتم إنشاء الدور حديثًا وسيكون أول منصب كبير للبحث والتطوير في TikTok. قال الأشخاص إن Zhu سيكون مسؤولاً عن منتجات وتقنيات التطبيق بما في ذلك خوارزميات التوصية الخاصة به.

وقالوا إن منصبه سيكون بالتوازي مع الرئيس المؤقت لـ TikTok، فانيسا باباس، وسيقدم تقاريره مباشرة إلى مؤسس ByteDance والرئيس التنفيذي Zhang Yiming.

رفض ByteDance التعليق. وامتنعت المصادر عن نشر أسمائها لأن المعلومات ليست متاحة للعامة.

تعرضت TikTok لضغوط من إدارة ترامب في الولايات المتحدة لسحب عمليات التطبيق في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من إمكانية نقل بيانات المستخدم إلى الصين ، وهو ما نفته TikTok مرارًا وتكرارًا.

ذكرت رويترز العام الماضي أن TikTok نقلت قدراتها البحثية الرئيسية خارج الصين وتواصلت مع موظفين من عمالقة التكنولوجيا مثل Google للقيام بدور هندسي كبير.

ناقش المستثمرون الأمريكيون ، بما في ذلك Oracle Corp و Walmart Inc ، مع ByteDance الاستحواذ على حصة الأغلبية في عمليات TikTok الأمريكية.

قال البيت الأبيض في عهد بايدن إنه يُبقي المخاطر التي قد تعرضها TikTok للبيانات الأمريكية قيد المراجعة، لكنه شدد على أنه لم يتخذ "خطوة استباقية" جديدة فيما يتعلق بصفقة TikTok المعلقة.

وقالت المصادر إن كيفن تشين، المدير التنفيذي السابق لديدي تشوكسينج الذي انضم مؤخرًا إلى ByteDance، سيحل محل تشو كرئيس تنفيذي جديد لـ Toutiao ، مضيفة أن التغييرات في الموظفين لم يتم الإعلان عنها داخليًا ولا تزال عرضة للتغيير.

انضم Zhu ، المقيم حاليًا في بكين، إلى ByteDance في عام 2015 وأصبح الرئيس التنفيذي لشركة Toutiao في عام 2019. وقبل انضمامه إلى ByteDance ، عمل كمهندس معماري في شركة محرك البحث الصينية العملاقة Baidu.