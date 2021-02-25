تكنولوجيا: AMD تستعد للإعلان عن الإصدارات الجديدة من سلسلة كرت الشاشة Radeon RX 6000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة AMD يوم 3 من مارس المقبل لكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة من سلسلة كرت الشاشة Radeon RX 6000.

قدمت AMD كروت الشاشة RDNA2 للمرة الأولى خلال العام الماضي، حيث انطلق كرت الشاشة Radeon RX 6900 XT بسعر 1000 دولار، بينما جاء كرت الشاشة RX 6800 XT بسعر 650 دولار، أيضاً انطلق RX 6800 بسعر 580 دولار.

وتستعد AMD لإطلاق إصدارات جديدة من سلسلة RX 6000 في 3 من شهر مارس المقبل، ولقد كشف الإعلان التشويقي عن صورة كرت الشاشة التي توضح تصميم باثنان من المراوح كبديل لثلاثة من المراوح المميزة للإصدارات الأعلى من كرت الشاشة، كما تظهر كرت الشاشة بتصميم سميك.

يذكر أن الإصدارات الجديدة من سلسلة كرت الشاشة RX 6000 تأتي لمنافسة الإصدارات المقدمة من Nvidia من كرت الشاشة في الأسواق، أيضاً تتوفر GeForce RTX 3060 اليوم بسعر 330 دولار.

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