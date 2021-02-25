تكنولوجيا: شاومي تعلن رسمياً عن هواتف Redmi K40 وRedmi K40 Pro وأيضاً Redmi K40 Pro Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي اليوم رسمياً عن الإصدارات الجديدة من سلسلة Redmi K40 التي تشمل كلاً من هواتف Redmi K40 وRedmi K40 Pro وأيضاً Redmi K40 Pro Plus.

تقدم علامة Redmi التجارية التابعة للعملاق الصيني شاومي ثلاثة من الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Redmi K40، حيث يشترك الإصدارات الثلاثة في شاشة AMOLED، ومعدل تحديث إطارات 120 Hz، وسرعة لمس بمعدل 360 Hz.

كما تدعم شاومي هواتف Redmi K40 بسلسلة معالجات Snapdragon 800، حيث يتضمن الإصدار الرئيسي معالج بدقة تصنيع 7 نانومتر، بينما تضم الإصدارات الأخرى معالج Snapdragon 888.

كما يتضمن الثلاثة إصدارات شاشة E4 AMOLED بدقة 1080 في 2400 بيكسل، مع ألوان DCI-P3، ودعم تقنية HDR10 Plus، أيضاً يأتي الإصدارات الثلاثة بقدرة بطارية 4520 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

أيضاً تتضمن الهواتف مكبرات صوتية ستريو بتقنية Dolby Atmos، ومعايير Hi-Res في الصوتيات، مع مدخل 3.5مم،كما تدعم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass 5.



هاتف Redmi K40 Pro Plus

يضم هاتف Redmi K40 Pro Plus مستشعر ISOCELL HM2 رئيسي من سامسونج في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، وحجم مستشعر 1/1.52 بتقنية دمج 9 بيكسل في بيكسل في واحد بحجم أكبر 2.1 µm، كما يدعم ISO مزدوج، ونمط تصوير ليلي Super Night Scene 2.0 لمواكبة ظروف الإضاءة المختلفة.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة وفتحة عدسات f/2.2، أيضاً تضم إعدادات الكاميرة مستشعر telephoto macro بدقة 5 ميجا بيكسل، كما تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف بدقة 20 ميجا بيكسل.

ويمكن للكاميرة تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، أو بدقة 4K عند 30 أو 60 إطار لكل ثانية، أو بدقة 1080 بيكسل بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية، بينما تدعم كاميرة السيلفي تسجيل فيدو بدقة 1080 بيكسل عند30 إطار لكل ثانية، وبدقة 720 بيكسل بالحركة البطيئة عند 120 إطار لكل ثانية.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888 بدقة تصنيع 5 نانومتر، وكرت شاشة Adreno بآداء أفضل بنسبة 35%، أيضاً يضم الهاتف ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين في UFS 3.1.

ويدعم الهاتف الإتصال بشبكات mmWave 5G، وWi-Fi 6E، والبلوتوث 5.2، كما يتوفر بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 575 دولار على أن يتوفر للطلب المسبق اليوم ويبدأ الشحن في 5 من مارس.

هاتف Redmi K40 Pro

يتميز هاتف Redmi K40 Pro بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.7 وتقنية دمج 4 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر 1.6 µm، كما يدعم تسجل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية.

كما يأتي هاتف Redmi K40 Pro بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 435 دولار ويتوفر للحجز المسبق اليوم على أن يبدأ الشحن في 4 من مارس.

هاتف Redmi K40

يتميز هاتف Redmi K40 برقاقة معالج Snapdragon 870 المميزة بكرت شاشة Adreno 650، أيضاً يدعم الهاتف ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين UFS 3.1، حيث يأتي النموذج الرئيسي للهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يتوفر بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة يضم هذا الإصدار مستشعر Sony IMX58 بدقة 48 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/2، وحجم بيكسل 0.8 µm، وفتحة عدسات f/1.8، ويدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية.

أيضاً يدعم الهاتف الإتصال بشبكات sub-6 GHz 5G، وWi-Fi 6، والبلوتوث 5.1، كما يتوفر النموذج الرئيسي للهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 310 دولار ويتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان.

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